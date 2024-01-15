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На двух игроков Интера подали в суд из-за предполагаемого вторжения в частную жизнь в ночном клубе
Игроки гуляли после четырёх утра
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Двум игрокам "Интера", которые, как сообщается, боялись, что их снимут на видео в ночном клубе, предъявили иск за предполагаемое нарушение конфиденциальности и обвинили в том, что они заставили молодого человека показать им свои мобильные фотографии и видео. Il Corriere Veneto сообщает, что на футболистов миланского гранда подал в суд житель Венето, которого якобы заставили показать свои фотографии и видео со своего мобильного телефона в голливудском клубе в Милане в ночь с 6 на 7 января 2024 года. Сообщается, что Марко Арнаутович быть одним из двух игроков. Иск был подтвержден Studio Legale Tutino в Удине, которая представляет истца. В отчете утверждается, что игроки "Интера" опасались, что молодой человек снимал их вместе с другими игроками Серии А, в том числе с некоторыми игроками "Вероны", против которой "нерадзурри" играли шестого января. Согласно иску, два игрока "Интера" подошли к истцу около 4:15 утра. Они спросили, снимал ли он их в клубе, и ответ был отрицательным, но игроки "Интера" ему не поверили и якобы вытащили из клуба, взяв его за руку. На выходе они лично проверили его мобильный телефон и аккаунты в социальных сетях. Согласно иску, один игрок сказал: "Ты знаешь, что произойдет, если ты пойдешь против меня" и даже пытался заставить истца сказать "Милан де..мо" по-итальянски, но тот этого не сделал. "Если эти факты подтвердятся, игроки рискуют оказаться под следствием за нападение и произвол в своих собственных целях, действуя с применением насилия и нарушив частную жизнь нашего клиента", — сказал адвокат истца. Расследование продолжается, мобильный телефон истца был изъят для обнаружения отпечатков пальцев, а также тщательно изучены видеозаписи с камер наблюдения в ночном клубе. Истец также утверждает, что на следующей неделе ему не разрешили войти в тот же клуб и сказали, что его не пустят снова, пока он не отзовет иск. "Интер" занимает первое место в Серии А после 20-ти туров. Арнаутович перешёл в его ряды летом из "Болоньи".
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