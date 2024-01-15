Серия А. На волне победы над Миланом Аталанта разнесла Фрозиноне

Серия А. 20-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фрозиноне" 5:0

Голы: Коопмейнерс 8 (пен.), Эдерсон 13, Де Кетеларе 14, Дзаппакоста 83, Холм 90

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац (Хиен 54), Холм, Де Роон, Коопмейнерс, Руджери (Дзаппакоста 54), Эдерсон (Пашалич 81), Де Кетеларе (Миранчук 63), Скамакка (Муриэль 62)

"Фрозиноне": Турати, Лироли (Гедьемис 46), Бонифаци, Околи, Лусуарди (С. Романьоли 46), Маццителли (Бурабия 75), Харруи (Гелли 46), Брешианини, Барренечеа, Хеддира, Суле (Ибрагимович 84)

Предупреждениe: С. Романьоли 46

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

После большой победы трудно не впасть в эйфорию. Тем более, если ты - не гранд. "Аталанта", конечно, современный гранд, но все же не исторический. И для нее победа в гостях над "Миланом" в четвертьфинале Кубка - до сих пор событие. Однако она не позволила себе впасть в эйфорию после такой. Более того - сразу же после такой добыла первую победу в сезоне в лиге с разницей более трех мячей.

Можно заявить, что соперник был слаб. "Фрозиноне" уже забыл, что считался открытием сезона. После сегодняшнего матча на его счету ничья и шесть поражений в последних семи в лиге. Кроме того, в четверг он получил 0:4 от "Ювентуса" в Кубке. И не сумел восстановиться от этого ни физически, ни психологически.

Все было решено уже к 14-ой минуте. Холм прорвался справа в штрафную и был сбит Лусуарди. Руджери прострелил слева, мяч задел защитника, но попал к Эдерсону. Контратака справа в центр и налево вывела Де Кетеларе в штрафную, а тот забил ударом от перекладины.

В концовке тайма Карнезекки отбил непростой удар Маццителли. На 67-ой минуте "Фрозиноне" лидировал по владению мячом, а по ударам по воротам уступал со счетом всего 6:8. Но это просто "Аталанта" заснула. А когда в результате замен решила проснуться - довела общий счет по ударам до 21:8. Пашалич забросил на Дзаппакосту, а тот закрутил. Холм добил после своего же удара головой в перекладину.

Четвертая домашняя победа "Аталанты" в лиге подряд. 13 очков в шести последних турах лиги на всех полях. Она выходит на пятое место лишь в одном очке позади четвертого. А "Фрозиноне" 15-ый и всего в двух очках над зоной вылета.