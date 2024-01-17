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Буффон рассказал о планах на будущее после завершения карьеры

Италия

2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста

Буффон рассказал о планах на будущее после завершения карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал о желании стать спортивным директором футбольного клуба.

"Стать спортивным директором означает перевернуть страницу, которая писалась 32 года как игрок. Но для этого недостаточен опыт на поле, нужна еще юридическая, экономическая и управленческая квалификация - если вы, конечно, хотите стать хорошим специалистом", - приводит слова Буффона Juvenews.Eu.

Напомним, 2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи - воспитанник академии "Пармы". За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к "Ювентусу", где провел 17 лет перед тем, как уйти в "ПСЖ".

После французского периода карьеры, который длился два года, Буффон сначала вернулся в "Ювентус", а уже оттуда в 2021 году перешел обратно в "Парму".

В составе туринского "Ювентуса" вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть раз - Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

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Источник:
juvenews
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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