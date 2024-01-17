Маттео Политано согласился продлить контракт со своим клубом - Инсайдер

Вингер Маттео Политано согласился продлить контракт с "Наполи". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, документы будут подписаны в ближайшее время. Соглашение будет продлено на три года, а заработная плата Маттео будет около 2,9 миллиона евро в год.

Также сегодня, 17 января, состоялась позитивная встреча игрока с президентом "Наполи".

В этом сезоне Маттео Политано сыграл в Серии А 19 матчей забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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