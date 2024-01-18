Cмоллинг: Никогда не просил покинуть Рому

Защитник итальянской "Ромы" Крис Смоллинг выложил пост в Instagram, где попытался прояснить ситуацию по поводу своего будущего в клубе.

"С момента своего перехода в "Рому" в 2019 году моя преданность и лояльность клубу не пошатнулись ни разу. С того момента, как я сюда прибыл, я сразу почувствовал себя как дома. Рим — это мой дом. Установившиеся у меня отношения с болельщиками – это то, чем я дорожу.

Хотел бы рассмотреть некоторые из слухов, которые распространялись в течение некоторого времени. Прежде всего, хочу дать понять, что я никогда не просил и не думал покидать этот великий клуб. Честно говоря, последние несколько месяцев были самым большим разочарованием в моей карьере. В футболе, как и в жизни, есть вещи, которые мы можем контролировать. И есть другие, которые находятся вне нашего контроля. Эта травма относится ко второй категории. Ни один футболист не любит проводить свои дни на физиотерапевтическом столе. Этот период в разлуке с моими партнерами по команде, отметившийся одной неудачей за другой, стал для меня настоящим испытанием. Мои одноклубники всегда были и будут на первом месте, но главным приоритетом медицинского персонала является гарантия того, чтобы я смог приносить пользу команде в будущем.

Я был открыт к любому решению, предложенному специалистами: как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Слухи о том, что я сам продиктовал план восстановления, не соответствуют действительности. Исключив какие-либо советы экспертов по хирургическому вмешательству, у меня нет другого выбора, кроме как полагаться на опыт тех, кто следит за моей реабилитацией, которая, вопреки распространенному мнению, включает в себя обезболивающие препараты. В большом количестве. Первоочередной задачей является обеспечение того, чтобы я мог играть за "Рому" в полную силу в течение многих лет. Я очень благодарен вам за терпение и лояльность, с которыми вы сопровождаете меня на этом трудном пути к возвращению. С нетерпением жду нашей следующей встречи. Кроме того, хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Жозе и его сотрудников за поддержку за последние три сезона, и приветствую Даниэле в клубе. Forza Roma", - написал англичанин.