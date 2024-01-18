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Суперкубок Италии. Наполи - Фиорентина 3:0. Чемпион Италии вернулся?
Разгромная победа неаполитанцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Суперкубок Италии. Полуфинал
Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль Аваль Парк"
"Наполи" - "Фиорентина" 3:0
Голы: Симеоне 22, Дзербин 84, 86
Нереализованный пенальти: Иконе 44 (неточно)
"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо (Дзербин 82), Ррахмани, Жезус, Мадзокки, Лоботка, Каюст (Гаэтано 77), Руи (Эстигор 72), Политано (Зелински 72), Симеоне, Кварацхелия (Линдстрем 72)
"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Кварта (Фараони 88), Бираги (Паризи 68), Артур, Данкан, Бонавентура (Барак 88), Иконе (Соттил 57), Бельтран, Брекало (Нзола 57)
Предупреждениe: Бираги 51
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
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