Саудовский PIF намерен приобрести пакет акций Милана

Суверенный фонд благосостояния намерен приобрести пакет акций "Милана" до конца сезона. Об этом сообщает La Repubblica.

Как отмечает La Repubblica, Саудовский PIF (суверенный фонд благосостояния) настроен приобрести контрольный пакет акций "Милана" за 1,6 миллиарда евро. Также отмечается, что боссы "Милана" не будут заинтересованы в том, чтобы договариваться с PIF, но в то же время руководство "россонери" прилетало в Саудовскую Аравию два месяца назад.

Напомним, "Милан" занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 42 очка.