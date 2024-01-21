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Пиоли: Нам нужно стараться побеждать как можно чаще
Главный тренер россонери о сверхсложной победе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 21 тура чемпионата Италии "Милан" сыграл с "Удинезе", 2:3. Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу:
"Мы ожидали, что матч будет сложным, но мы показали правильный настрой, проявили характер и вырвали победу в концовке. В первом тайме мы должны были забивать больше одного гола, но вместо этого пропустили два мяча, усложнив себе игру. Нам нужно стараться побеждать как можно чаще, чтобы оставаться в гонке", — приводит слова Стефано Пиоли Football Italia.
Напомним, "Милан" занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
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