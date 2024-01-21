Пиоли: Нам нужно стараться побеждать как можно чаще

Вчера в рамках 21 тура чемпионата Италии "Милан" сыграл с "Удинезе", 2:3. Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу:

"Мы ожидали, что матч будет сложным, но мы показали правильный настрой, проявили характер и вырвали победу в концовке. В первом тайме мы должны были забивать больше одного гола, но вместо этого пропустили два мяча, усложнив себе игру. Нам нужно стараться побеждать как можно чаще, чтобы оставаться в гонке", — приводит слова Стефано Пиоли Football Italia.