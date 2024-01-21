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Впереди только настоящая легенда. Пиоли стал вторым самым быстрым тренером, который 100 раз победил во главе Милана

Италия

Вписал свое имя в историю

Впереди только настоящая легенда. Пиоли стал вторым самым быстрым тренером, который 100 раз победил во главе Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчерашняя победа "Милана" над "Удинезе" стала 100-й для Стефано Пиоли в должности главного тренера команды.

Как заявляет Opta, это второй лучший показатель в истории "россонери" по скорости. Лучший результат только у Карло Анчелотти, набравшего 100 побед за 165 матчей.

Кроме этих двух тренеров еще только три наставника дошли до этого показателя: Фабио Капелло, Нерео Рокко и Нильс Лидхольм также перешли отметку в 100 побед.

Стефано Пиоли возглавляет "Милан" с октября 2019 года. С того момента он вместе с клубом однажды победил в чемпионате Италии в сезоне 2021/22.

Текущий контракт наставника с "россонери" действует до лета 2025 года.

Сейчас "Милан" занимает третье место в чемпионате Италии.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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