Впереди только настоящая легенда. Пиоли стал вторым самым быстрым тренером, который 100 раз победил во главе Милана

Вчерашняя победа "Милана" над "Удинезе" стала 100-й для Стефано Пиоли в должности главного тренера команды.

Как заявляет Opta, это второй лучший показатель в истории "россонери" по скорости. Лучший результат только у Карло Анчелотти, набравшего 100 побед за 165 матчей.

Кроме этих двух тренеров еще только три наставника дошли до этого показателя: Фабио Капелло, Нерео Рокко и Нильс Лидхольм также перешли отметку в 100 побед.

