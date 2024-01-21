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Впереди только настоящая легенда. Пиоли стал вторым самым быстрым тренером, который 100 раз победил во главе Милана
Вписал свое имя в историю
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашняя победа "Милана" над "Удинезе" стала 100-й для Стефано Пиоли в должности главного тренера команды.
Как заявляет Opta, это второй лучший показатель в истории "россонери" по скорости. Лучший результат только у Карло Анчелотти, набравшего 100 побед за 165 матчей.
Кроме этих двух тренеров еще только три наставника дошли до этого показателя: Фабио Капелло, Нерео Рокко и Нильс Лидхольм также перешли отметку в 100 побед.
100 - Stefano #Pioli won 100 of his 166 matches in charge of #Milan in #Serie A, only four other coaches achieved this milestone with the Rossoneri in #SerieA: Ancelotti, Rocco, Capello and Liedholm. Among these, only Ancelotti managed to do so with fewer games (165). History. pic.twitter.com/hoLcwz4kt8— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 20, 2024
Стефано Пиоли возглавляет "Милан" с октября 2019 года. С того момента он вместе с клубом однажды победил в чемпионате Италии в сезоне 2021/22.
Текущий контракт наставника с "россонери" действует до лета 2025 года.
Сейчас "Милан" занимает третье место в чемпионате Италии.
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