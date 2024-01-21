Серия А. Реванш Фрозиноне у Кальяри за сумасшествие в первом круге

Серия А. 21-й тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Кальяри" 3:1

Голы: Маццителли 64, Суле 75, Жорже 90+6 - Сулемана 26

"Фрозиноне": Турати, Зортеа, Околи, С. Романьоли, Гелли (Бонифаци 90+4), Маццителли, Барренечеа, Брешианини, Суле (Гедьемис 81), Хеддира (Харруи 60), Рейньер (Жорже 60)

"Кальяри": Скуффет, Дзаппа, Витеска (Гольданига 72), Доссена, Нандес, Сулемана, Прати (Лападула 77), Макумбу, Ацци (Ауджелло 46), Виола (Ди Пардо 72), Петанья (Паволетти 72)

Предупреждения: Суле 57, Зортеа 90+2, Жорже 90+6 - Ацци 22, Петанья 62, Доссена 74, Лападула 78, Паволетти 90+3

"Кальяри" начал сезон поздно, долго выглядя стопроцентным аутсайдером. Первую победу и прорыв добыл лишь в десятом туре. Тогда он уступал "Фрозиноне" со счетом 0:3 на 71-ой минуте, но в итоге победил, в частности, забив дважды в добавленное время. Тот камбек придал ему импульс, вывел из зоны вылета. В предыдущем туре сарды даже победили "Болонью", не проигрывали в предыдущих трех в целом.

"Фрозиноне" - также новичок лиги, но шел по противоположному пути. Начал отлично, даже находясь в Топ-10, в последнее время сильно упал. К отчетному матчу подошел с пятью поражениями подряд, одним очком в семи последних турах. В последнем получил 0:5 от "Аталанты". Таким образом, начинал тур лишь в одном очке над "Кальяри". А за несколько дней до "Аталанты" получил 0:4 от "Ювентуса" в Кубке.

Первый тайм сегодня выглядел равным, но и в нем "Фрозиноне" гораздо больше владел мячом (62 процента) и выглядел острее. Скуффет отбивал удары Хеддиры в трех атаках, причем два последних - в упор. Но "Кальяри" также старался. Турати брал крученый удар Виолы. Не взял удар низом Сулеманы с линии штрафной. К тому мяч отскочил после попытки удара Петаньи.



А вот во втором тайме подавляющую часть "Фрозиноне" выиграл в одни ворота. Отрезок между 50-83 минутами - со счетом 11:0 по ударам. "Кальяри" просто панически отбивался. Хеддира не достал в упор, Скуффет отбивал удар Гелли из штрафной. Никак не мог отбить удар головой Маццителли с навеса Харруи и штрафной удар Суле над "стенкой".

В концовке гостям удалось проснуться и нанести два опаснейших удара по воротам. Головой, с навесов угловых. От них, от Доссены и Паволетти, блестяще спасал Турати. А в ответ в контратаке Зортеа покатил под удар Жорже в упор.

Обе команды останутся над зоной вылета по итогам туре. Но "Фрозиноне" создал себе запас в пять очков, а "Кальяри" лишь в одном над "Вероной".