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Мадзарри перед финалом Суперкубка: Не забывайте, что Наполи чемпионы Италии
Неаполитанцам будет тяжело
Фото: gianlucadimarzio.com
Главный тренер "Наполи" Вальтер Мадзарри пообщался с журналистами перед финалом Суперкубка Италии.
Мы увидели команду "Интер", которая переполнена во всем. В таком соревновании, как это, у большой команды могут быть небольшие моменты слабости. Вместо этого я понял, что мы столкнемся с ними в их лучший момент. Если мы выступим так хорошо, как мы надеемся, это придаст нам еще больше уверенности до конца сезона. Я никогда не подписываюсь под ничьей. Не забывайте, что эти ребята - чемпионы Италии. С "Интером" в чемпионате мы провели игру. Мы проиграли 3:0 на контратаках. У нас есть несколько травмированных, но ребята сильные. По менталитету мы будем играть на уровне с "Интером".
Финал между "Наполи" и "Интером" состоится 22-го января в 21:00.
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