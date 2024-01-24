Суперкубок ненависти, но и импульса. Суперкубок Италии-2023 вызвал много эмоций

Завершившийся в понедельник розыгрыш Суперкубка Италии вызвал немало недовольства, жалоб, даже ненависти и презрения. Проведение в Саудовской Аравии, впервые в истории четыре команды в розыгрыше, перенос матчей лиги из-за этого. Впрочем, он принес трофей, деньги, исторические события и несколько интересных аспектов.

Суперкубок недовольства

Итальянцы консервативны и не любят изменения. Потому неприязненно встретили первый в истории Суперкубок Италии из четырех команд. Тем более - в Саудовской Аравии. И тем более, что в финал в итоге попали те, кто попал бы и по классическому формату. Чемпион страны и обладатель Кубка. Они еще и выиграли полуфиналы со счетом 3:0.

Им не понравился даже перенос четырех матчей лиги из-за Суперкубка. В отличие от, например, Англии, в Италии переносят матчи с большим скрипом и недовольством. Вот и сейчас один из ведущих журналистов страны Паоло Кондо (он номинирует от Италии на Золотой Мяч) говорит об "обманчивом" 21-ом туре, о "шизофреничном" календаре, "проданном на целые полтора месяца".

В Италии вообще Кубки непопулярны. В Коппа Италия участвуют всего 44 команды (в Кубке Англии - более семисот, Франции - более шести тысяч). Да и четыре из Серии С добавили лишь после протестов. Первые восемь команд Серии А предыдущего сезона начинают с 1/8 финала и дома. А в предыдущем формате ещё в сезоне 2020/21 было 78 команд, но тогда многие матчи даже не транслировали по ТВ.

Кубок Италии постоянно называют наименее демократичным соревнованием в мире. В том числе и тренеры команд. Маурицио Сарри сказал, что он его вообще не интересует. То же сказал и о Суперкубке, заявив, что в нынешнем формате не имеет ничего общего с футболом, а построен по принципу "взять деньги и убежать", что итальянский футбол ведёт себя жалко, "попрошайничая по всему миру".

Сарри ответили жестко. И его босс Клаудио Лотито, и Генеральный директор Серии А Луиджи Ди Сьерво. Последний назвал слова тренера "чушью" и напомнил, что он - часть системы и как профессионал должен также искать новые доходы. Первый говорил об "интернационализации" бренда клуба и всего итальянского футбола. Но мнения самих участников от этого не изменились.

В самой Саудовской Аравии также не было заметно энтузиазма. Там были разочарованы невыходом в Суперкубок трех из четырех наиболее популярных итальянских команд в Италии и во всем мире - "Ювентуса", "Милана", "Ромы". В итоге матчи проводили на седьмом по величине стадионе в стране и втором в столице Эр-Рияде в весьма тихой атмосфере.

Полуфинал "Наполи" - "Фиорентина" собрал жалкие 9700 зрителей, полуфинал "Интер" - "Лацио" - 21, и лишь на финал удалось продать все 25 тысяч билетов. При этом организованно на турнир приехали лишь болельщики "Интера". А местные еще и оконфузились, не поняв, в чем дело и свистя во время минуты молчания в память о скончавшейся легенде итальянского футбола Луиджи Риве.

Вообще-то, турнир должен был состояться в первых числах января, но стадионы оказались заняты. Его чуть не вернули в Италию. Также Аурелио Де Лаурентис заявил, что не хочет везти свой "Наполи" в регион, где началась война и не хочет играть во второй половине месяца. Уже начались разговоры о замене его команды, а также "Фиорентины". Хотя бы этого позора удалось избежать.

Де Лаурентис также заявил, что турнир в таком формате сбивает фокус на сезон и с увеличением числа матчей Еврокубков в сезоне 2024/25 он вообще не видит причины для существования Суперкубка. Даже при том, что за участие в финале его клуб получил пять миллионов евро. Победитель получил восемь, полуфиналисты - по 1.6. И даже 16 команд Серии А, не вышедших в турнир, получили по 425 тысяч.

Все это - не считая доходов от билетов, мерчендайз и т.д.

"Настрой" команды Сарри на турнир был заметен. Месяц назад она играла против "Интера" в лиге (0:2) смело, на уровне. Нанесла больше ударов по воротам. А после этого выиграла пять матчей подряд во всех турнирах, в том числе и у "Ромы" в Кубке. Но в полуфинале Суперкубка отыграла позорно и была просто разорвана. 5:23 по ударам по воротам, 0:7 - в створ, 39:61 по владению мячом.

"Фиорентина" подтвердила все свои болячки. Полностью переиграла соперника статистически (60:40 по владению мячом и 16:8 по ударам по воротам), но смазала пенальти, попала в стойку с подачи штрафного, почти не попадала в створ. И пропустила на 84-ой и 86-ой минутах при счете 0:1 от игрока, не забивавшего за "Наполи" вообще никогда и нигде.

Даже сами неаполитанцы остались злыми. На удаление Джованни Симеоне на 60-ой минуте финала (вторая желтая карточка за то, что наступил на ногу сопернику). Вальтер Мадзарри начал кричать арбитру "позор", после гола Лаутаро Мартинеса сразу же ушел в раздевалку и на награждение медалями не явился, как и его штаб. Точно как сделал в Суперкубке-2012.

Он также отказался от любых интервью после матча. Слово взял Де Лаурентис и пожалел главу Судейского Комитета Джанлуку Рокки за то, что его арбитры так ужасно судят, говорил о "ночных кошмарах" Рокки и предположил, что тому стыдно.

Возможный импульс

И все же Суперкубок Италии в Аравии был нужен. Он принес пищу для размышлений и исторические достижения. Принес трофей. Разумеется, деньги. В конце концов, перед финалом президент "Интера" Стивен Чжан в видеоразговоре с командой говорил об абсолютной важности победы в турнире, а Де Лаурентис сообщил своей команде о новых денежных бонусах в случае победы. Значит - было важно.

Суперкоппа еще вернется туда. А теперь президент Серии А Лоренцо Казини даже говорит о желании отыграть полный тур Серии А за границей. В США либо Индии. Это также разозлит многих. Уж точно - Сарри, говорящего, что "если таков современный футбол, то я рад, что считаюсь старомодным". Его можно понять.

С другой стороны, ведь кто-то скучает и по туру лиги, в котором все матчи игрались в одно время. А на самом деле лучше сейчас, когда можно увидеть все по одному в разное. Времена и порядки меняются. И не любое изменение отрицательно. А история продолжает твориться.

"Интер" теперь отцепил "Милан" по выигранным Суперкубкам - 8:7. Впереди лишь "Ювентус" с девятью. Во второй раз в истории и впервые после "Милана" 1992-94 годов кто-либо выиграл турнир трижды подряд. Симоне Индзаги говорил о важности этих достижений для клуба.

У Индзаги теперь больше выигранных внутреннеитальянских кубков, чем у любого другого тренера в истории - восемь. Больше Суперкубков, чем у любого другого тренера в истории - пять. Его уже называют "Мистер Суперкубок". И все это при том, что тренирует на взрослом уровне лишь восьмой год. Пять кубков, три Суперкубка подряд он выиграл с "Интером", и это также рекорды.

Симоне говорил, что по-настоящему наслаждался "игрой против "Лацио" без передышки в плане паса и темпа". Даже нашел негатив в том, что по такой "Интер" забил лишь трижды. Николо Барелла соглашался, что команда давно не наслаждалась игрой так. А Лаутаро Мартинес заявил: "Мы вернулись в детство. Наслаждались, будто играли во дворе с друзьями".

А вот финал в понедельник Индзаги ожидаемо оценил как очень тяжелый, говоря, что игроки "Наполи" боролись как львы, напоминая об усталости своей команды, игравшей полуфинал на день позже - в пятницу. Его удалось выиграть на 91-ой минуте, при том, что с 60-ой "Интер" играл в численном большинстве. Напомнило первый Суперкубок, выигранный на 121-ой.

Характер кубкового короля вновь проявился.

"Наполи" также не должен быть разочарован Суперкубком. Он ехал в Эр-Рияд после вымученной на 96-ой минуте победы дома над последней командой лиги и четырех матчей без забитых и побед подряд до этого. А возвращается после крупной победы над сильной "Фиорентиной" (3:0) и героической борьбы в финале против "Интера", которому полтора месяца назад в лиге дома влетел со счетом 0:3.

Причем этот финал он играл без Осимхена, Ангиссы, Мерета, Оливеры, Натана. Руи, Зелински и Демме были готовы лишь к скамье запасных и двое последних в итоге на поле не вышли вообще.

Мадзарри, второй тренер команды в сезоне, был на пороге отставки, но именно в Суперкубке нашел то, что может оказаться вторым дыханием. Именно там впервые перешел на свою любимую игру с тремя центральными защитниками. И с ее помощью разгромил "Фиорентину" и плотно перекрывал "Интер". После 8:1 в двух матчах против "Монцы" и "Лацио" "Интер" еле забил один.

Возможно, новая тактическая схема и такая успешная игра перенесутся на лигу. Вдохновят чемпиона на отказ от бесполезного владения мячом (а по нему он лидирует в лиге), превратят в более быструю вертикальную команду и как результат - в более эффективную. Возможно, вернут спокойствие и уверенность в себе, перезагрузят сезон и начнут подъем с девятого места.

Возможно, в мае мы оглянемся и увидим влияние Суперкубка. Да, возможно, к худшему. Но возможно и что "Фиорентина" поймёт бесполезность стерильного владения мячом, что "Лацио" поймёт обманчивость пяти невзрачных побед подряд и начнет работать больше. Что "Наполи" вытащит из ямы сезон. Что "Интер" набрал нужные вдохновение и уверенность для успешной борьбы за Скудетто.

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