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Президент Наполи - об Осимхене: Мы знаем, что он покинет клуб
Аурелио де Лаурентис рассказал о Викторе Осимхене
transfermarkt
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уверен, что нападающий Виктор Осимхен покинет клуб этим летом.
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"Мы знаем, что он уйдет. Это еще было известно раньше, когда переговоры о новом соглашении длились так долго".
Виктор Осимхен присоединился к итальянскому клубу в 2020 году из "Лилля". Трансферная стоимость игрока составляла 75 миллионов евро. Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 110 миллионов евро.
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Источник:talksport
Опубликовал: Екатерина Власова
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