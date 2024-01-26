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Президент Наполи - об Осимхене: Мы знаем, что он покинет клуб

Италия
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Аурелио де Лаурентис рассказал о Викторе Осимхене

Президент Наполи - об Осимхене: Мы знаем, что он покинет клуб

transfermarkt

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уверен, что нападающий Виктор Осимхен покинет клуб этим летом.

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"Мы знаем, что он уйдет. Это еще было известно раньше, когда переговоры о новом соглашении длились так долго".

Виктор Осимхен присоединился к итальянскому клубу в 2020 году из "Лилля". Трансферная стоимость игрока составляла 75 миллионов евро. Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 110 миллионов евро.

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Аурелио де Лаурентис Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
talksport
Опубликовал: Екатерина Власова
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