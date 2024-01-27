Источник: Ювентус видит в Тиаго Мотте замену Аллегри

"Ювентус" следит за тренером "Болоньи" Тиаго Моттой. Об этом сообщает журналист Альфредо Педуллы.

По информации журналиста, "Ювентус" рассматривает Тиаго Мотту как замену Массимилиано Аллегри в случае ухода. Также за 41-летним специалистом следят "Милан" и "Барселона". Контракт Мотты с "Болоньей" заканчивается летом 2024 года. Тренер получил предложение о продлении контракта, но еще в раздумьях относительно своего будущего.

Напомним, Тиаго Мотта стал тренером "Болоньи" в сентябре 2022 года. Пока клуб занимает 7 строчку в чемпионате Италии, набрав 32 очка. Сегодня "Болонья" сыграет против "Милана" в 21:45.