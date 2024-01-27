Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома заинтересована в подписании Анхелиньо
Защитник Лейпцига сейчас находится в аренде у Галатасарая
Фото: FC Barcelona Noticias
Столичный клуб "Рома" заинтересован в подписании защитника "Лейпцига" Анхелиньо, об этом сообщает Фабрицио Романо. Сейчас футболист находится в аренде у "Галатасарая", итальянский клуб хочет переоформить аренду и в дальнейшем выкупить испанца за 5 млн евро.
По информации инсайдера, сделка проходит стадию переговоров. Если все необходимые пункты со стороны "волков" будут выполнены - трансфер состоится.
В текущем сезоне чемпионата Турции фулбек сыграл 19 матчей и сделал 1+1 по системе гол+пас.
Популярное сейчас
- Сабаленко выиграла финал Australian Open-2024
- "Выразился, как импотент": Федецкий раскритиковал Чеферина за его слова об Украине и Израиле
- Свитолина показала милое фото своего домашнего любимца
- Виктор Осимхен: Я уже принял решение относительно своего будущего
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО