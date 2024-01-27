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Рома заинтересована в подписании Анхелиньо

Италия
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Защитник Лейпцига сейчас находится в аренде у Галатасарая

Рома заинтересована в подписании Анхелиньо

Фото: FC Barcelona Noticias

Новина українською

Столичный клуб "Рома" заинтересован в подписании защитника "Лейпцига" Анхелиньо, об этом сообщает Фабрицио Романо. Сейчас футболист находится в аренде у "Галатасарая", итальянский клуб хочет переоформить аренду и в дальнейшем выкупить испанца за 5 млн евро.

По информации инсайдера, сделка проходит стадию переговоров. Если все необходимые пункты со стороны "волков" будут выполнены - трансфер состоится.

В текущем сезоне чемпионата Турции фулбек сыграл 19 матчей и сделал 1+1 по системе гол+пас.

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Источник: Ювентус видит в Тиаго Мотте замену Аллегри
Галатасарай (Стамбул) Рома (Рим) РБ Лейпциг Анхелиньо
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Источник:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1751237958852547068
Опубликовал: Владислав Шарапа
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