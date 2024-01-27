Рома заинтересована в подписании Анхелиньо

Столичный клуб "Рома" заинтересован в подписании защитника "Лейпцига" Анхелиньо, об этом сообщает Фабрицио Романо. Сейчас футболист находится в аренде у "Галатасарая", итальянский клуб хочет переоформить аренду и в дальнейшем выкупить испанца за 5 млн евро.

По информации инсайдера, сделка проходит стадию переговоров. Если все необходимые пункты со стороны "волков" будут выполнены - трансфер состоится.

В текущем сезоне чемпионата Турции фулбек сыграл 19 матчей и сделал 1+1 по системе гол+пас.