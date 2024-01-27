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Коваленко не сыграет против Ювентуса - он пропустит 4-й подряд матч
Похоже, еще не залечил травму
acspezia.com
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко не попал в заявку команды на матч с "Ювентусом". Предыдущие 3 поединка Виктор пропустил из-за травмы.
Alle 18.00 all’#AllianzStadium di #Torino la sfida contro la #Juventus; ecco la formazione scelta da mister Nicola ⬇— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) January 27, 2024
EMPOLI: Caprile; Walukiewcz, Grassi, Gyasi, Cacace, Cerri, Zurkowski, Cambiaghi, Maleh, Luperto, Ismajli. pic.twitter.com/89CtrwhqOr
Матч "Ювентус" - "Эмполи" начнется в 19:00.
Последний раз Коваленко играл еще 30-го декабря прошлого года. В общем, у него в активе этого сезона 9 матчей, 1 гол и 1 ассист.
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