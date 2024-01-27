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Коваленко не сыграет против Ювентуса - он пропустит 4-й подряд матч

Италия

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Коваленко не сыграет против Ювентуса - он пропустит 4-й подряд матч

acspezia.com

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Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко не попал в заявку команды на матч с "Ювентусом". Предыдущие 3 поединка Виктор пропустил из-за травмы.

Матч "Ювентус" - "Эмполи" начнется в 19:00.

Последний раз Коваленко играл еще 30-го декабря прошлого года. В общем, у него в активе этого сезона 9 матчей, 1 гол и 1 ассист.

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Источник:
Empoli
Опубликовал: Виктор Иванчук
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