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Пиоли: До 92-й минуты все было на позитиве

Италия

Даже два нереализованных пенальти не помешали счастью

Пиоли: До 92-й минуты все было на позитиве

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал ничью команды в матче против "Болоньи":

“Мы недовольны результатом. И не из-за того, что не забили два пенальти. Победа дорого стоила бы.

До 92-й минуты все было на позитиве. Жалею, что не победили отличною “Болонью”. Ничья учит нас, что мы не можем отказаться от нашей решимости в фазе защиты, как мы это сделали в финале”, - сказал Пиоли.

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"Милан" продолжает находиться на третьем месте Серии А. До второго "Интера" не хватает пяти очков (у "нерадзуры" есть два матча в запасе), а четвертая "Аталанта" уступает команде Пиоли 10 зачетными пунктами с поединком в кармане.

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Болонья Стефано Пиоли Милан
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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