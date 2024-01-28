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Пиоли: До 92-й минуты все было на позитиве
Даже два нереализованных пенальти не помешали счастью
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал ничью команды в матче против "Болоньи":
“Мы недовольны результатом. И не из-за того, что не забили два пенальти. Победа дорого стоила бы.
До 92-й минуты все было на позитиве. Жалею, что не победили отличною “Болонью”. Ничья учит нас, что мы не можем отказаться от нашей решимости в фазе защиты, как мы это сделали в финале”, - сказал Пиоли.
"Милан" продолжает находиться на третьем месте Серии А. До второго "Интера" не хватает пяти очков (у "нерадзуры" есть два матча в запасе), а четвертая "Аталанта" уступает команде Пиоли 10 зачетными пунктами с поединком в кармане.
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