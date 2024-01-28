Пиоли: До 92-й минуты все было на позитиве

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал ничью команды в матче против "Болоньи":

“Мы недовольны результатом. И не из-за того, что не забили два пенальти. Победа дорого стоила бы.

До 92-й минуты все было на позитиве. Жалею, что не победили отличною “Болонью”. Ничья учит нас, что мы не можем отказаться от нашей решимости в фазе защиты, как мы это сделали в финале”, - сказал Пиоли.