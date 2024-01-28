Щенсный сравнил удаление Милика с фолами Малиновского и Берарди

В матче 22-го тура Серии А "Ювентус" не сумел переиграть "Эмполи". Игра завершилась вничью 1:1. Проблемы туринцам доставила красная карточка Милику на 16-ой минуте.

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсный не доволен тем, что данное нарушение правил тянуло на прямую красную карточку, а фолы Доменико Берарди и Руслана Малиновского в матчах со "Старой Синьорой" - нет.

Никто не сомневается [насчёт красной Милика], это такая же динамика, как у Берарди с Сассуоло и Малиновского из Генуи. Три чистые красные карточки...

В матче с "Сассуоло" туринцы потерпели единственное пока что поражение в сезоне, а игра с "Дженоа" завершилась вничью.

