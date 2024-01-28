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Щенсный сравнил удаление Милика с фолами Малиновского и Берарди
Голкипер видит несправедливость
Фото: twitter.com/relevo
В матче 22-го тура Серии А "Ювентус" не сумел переиграть "Эмполи". Игра завершилась вничью 1:1. Проблемы туринцам доставила красная карточка Милику на 16-ой минуте.
Brainless challenge from Milik! pic.twitter.com/98qhn4H03a— BI_1897 (@BI_1897) January 27, 2024
Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсный не доволен тем, что данное нарушение правил тянуло на прямую красную карточку, а фолы Доменико Берарди и Руслана Малиновского в матчах со "Старой Синьорой" - нет.
Никто не сомневается [насчёт красной Милика], это такая же динамика, как у Берарди с Сассуоло и Малиновского из Генуи. Три чистые красные карточки...
В матче с "Сассуоло" туринцы потерпели единственное пока что поражение в сезоне, а игра с "Дженоа" завершилась вничью.
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