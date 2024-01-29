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В Серии А побит антирекорд последних 63-ех лет по незабитым пенальти
Уже пять в туре, который даже не завершен
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-ой тур Серии А еще не завершен, но уже побил антирекорд последних 63-ех лет в одном из довольно важных компонентов. Речь о нереализованных пенальти.
Как сообщает Football Italia, с начала текущего тура Высшего итальянского дивизиона команды не реализовали уже пять пенальти. В последний раз такое большое количество нереализованных 11-метровых было зафиксировано в 11-ом туре сезона 1960/61. Тогда ошибались "Ювентус", "Наполи", "Торино" и дважды "Лекко".
На этот раз не реализовали Нико Гонсалес из "Фиорентины", Никола Крстович из "Лечче", Ондрей Дуда из "Эллас Верона", Оливье Жиру и Тео Эрнандес из "Милана". Причем удары Гонсалеса и Жиру вратари не просто отбивали, а брали в руки, удары Крстовича и Дуды были отбиты, а Эрнандес попал в стойку.
Следует отметить, что все нереализованные пенальти в 22-ом туре сезона 2023/24 повлияли на результаты матчей. "Фиорентина" в итоге уступила "Интеру", "Лечче" - "Дженоа", "Верона" сыграла лишь вничью с "Фрозиноне", а "Милан" - с "Болоньей".
22-ой тур завершится в понедельник матчем "Салернитана" - "Рома".
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