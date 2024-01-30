Нападающий Ювентуса провалил медосмотр в Атлетико

Трансфер Мойзе Кина в мадридский "Атлетико" официально отменён. Нападающий был близок к переходу в стан "матрасников" на правах аренды.

Таким образом, Кин возвращается в расположение "Ювентуса". Тем не менее, по информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, его будущее продолжает оставаться неопределенным, поскольку "старая сеньора" готова рассмотреть другие предложения по игроку.

В середине декабря 23-летний нападающий получил травму большеберцовой кости. Во время осмотра потенциального новичка оказалось, что время восстановления будет продолжаться дольше, чем ожидал этого медицинский персонал "Ювентуса".

В текущем сезоне Кин провел 472 минуты в 12 матчах Серии А, без результативных действий.