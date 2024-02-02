Серия А. Два камбека, сумасшедшая концовка и поражение Фиорентины в Лечче

Серия А. 23-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Фиорентина" 3:2

Голы: Уден 17, Пикколи 90, Доргу 90+2 - Мандрагора 50, Бельтран 67

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Понграчич, Баширотто, Галло (Доргу 75), Каба (Х. Гонсалес 75), Блен, Уден (Пикколи 68), Алмквист, Крстович, Банда (Сансоне 78)

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Фараони, Кварта (Миленкович 46), Раньери, Бираги, М. Лопес, Данкан (Мандрагора 46), Бонавентура (Белотти 46), Бельтран (Паризи 78), Соттил (Н. Гонсалес 65), Нзола

Предупреждения: Алмквист 50, Банда 77, Жендрей 83 - Кварта 15, Раньери 72, Н. Гонсалес 90

Итальянские середняки и аутсайдеры наивны и бесхарактерны до сумасшествия. Играют прилично, смело, интенсивно, с красивыми комбинациями. Но не доводят их до ударов, а особенно - до голов, пропускают на ровном месте и проигрывают. С очень симпатичным "Лечче" такое случалось много раз. Почти случилось и сегодня. Но сегодня он в итоге сумел проявить характер и добыть победу.

К матчу против "Фиорентины" южане подошли с одним очком в шести в лиге. В том числе 0:1 от "Аталанты" и "Лацио" при очень хорошей игре, поражением от "Дженоа" после блестящего первого тайма. Роберто Д"Аверсе пришлось отвечать на вопросы о провале в концовках и заявлять, что ему нужно меньше спектакля, меньше комплиментов игре и больше очков. Сегодня удалось соединить игру с результатом.

Соперник помог. "Фиорентина" борется за четвертое место, была на нем дольше подряд, чем любая другая команда в сезоне - четыре тура. Потеряла его лишь тур назад. Но она явно в игровом кризисе. И ей также не хватает характера. Не хватает и игры. 0:1 от "Сассуоло" с нереализованным пенальти, 2:2 дома с "Удинезе" (оба - аутсайдеры), 0:1 от "Интера" с нереализованным пенальти и теперь такое.

В первые минуты матча флорентийцы действовали неплохо, но затем и до конца тайма "Лечче" выносил их. Точно как "Дженоа" в предыдущем туре. К 34-ой минуте претендент на Топ-4 не нанес ни одного удара по воротам. Несмотря на 68 процентов владения мячом. Середняк нанес лишь четыре, но должен был забивать все.

Каба замкнул головой навес Галло в перекладину, Алмквист добил в упор к Терраччьяно. Уден через развалившуюся "стенку" реализовал штрафной, который вначале посчитали пенальти (все же фол начался ранее). Крстович замкнул прострел в стойку. А в самой концовке тайма Терраччьяно вытащил удар головой Блена. До этого разве что Фараони опасно замыкал головой. Но вышло даже почти в аут.

Второй тайм был уже равным и совершенно бешеным. "Фиорентина" выполнила три замены. Январский новичок Белотти вышел и сразу пробил в створ, хотя и легко. Крстович пробил мощно, но чуть не точно. "Кросс" плохо выбили, Мандрагора подхватил, продвинулся и пробил издали низом. 1:1. Далее Крстович перед вратарем умудрился пробить выше. Банда проиграл выход один-на-один Терраччьяно.

Счет 1:2 сделала позорная ошибка. Фальконе с Баширотто не разобрались с розыгрышем, мяч отскочил в Бельтрана и в ворота. И на этом, казалось, все. "Лечче" вновь самоликвидировался. Белотти еще и в падении попал в перекладину. Но вдруг в бардаке на 90-ой минуте мяч отскочил к Пикколи, а тот забил головой. Вдруг контратака, прострел, Терраччьяно спасает от Крстовича, но Доргу добивает.

Винченцо Итальяно чувствует, что его команда в кризисе. Потому в последних турах экспериментирует. Сегодня начали матч два форварда, Бонавентура на фланге, Лопес как последний опорник. В начале второго тайма добавился третий центрфорвард Белотти, затем сняли форварда Бельтрана в пользу защитника. Но это не работает. Команда не знает, во что играет. Оттого и одно очко в четырех турах.

Сегодняшний провал "Фиорентины" был по духу справедливым, заслуженным. И по итогам тура она может опуститься на девятое место. Ну а "Лечче" завоевывает компенсацию за все предыдущие провалы и подтверждает статус середняка.