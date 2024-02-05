Аллегри: Никто не прогнозировал прошлым летом, что сейчас мы будем занимать 2 место в Серии А

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги поединка против миланского "Интера" в рамках 23 тура Серии А.

"Мы должны продолжать идти своим путем и сосредоточиться только на этом. Это был трудный матч, "Интер" получил преимущество в первом тайме. Во втором тайме игра раскрылась, а они всегда опасны при контратаках. Мне не за что критиковать своих игроков: на этой неделе мы не выполнили свою задачу, но мы должны убедиться, что против "Удинезе" все изменится.

У нас были возможности, но я повторяю: мне не за что критиковать ребят. Мы должны восстановить наш путь к квалификации в Лигу чемпионов. У "Интера" больше опыта, больше спокойствия в решении подобных задач: "Юве" не сталкивался с подобными вызовами уже три года. Я всегда говорил, что они – фавориты в битве за Скудетто. Игра в этих матчах – это шаг вперед в нашем росте. Теперь мы должны немедленно вернуться к победам, чемпионат еще долго продлится. Нашу позицию в турнирной таблице на данный момент никто не прогнозировал прошлым летом. Мы разочарованы сегодняшним поражением, но удовлетворены тем, чего добились".