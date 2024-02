Дибала вышел на 5-е место по голам в Серии А среди аргентинцев

Пауло Дибала вышел на 5-е место по голам в истории Серии А среди аргентинцев.

Форвард "Ромы" забил 118-й мяч, сделав дубль в игре с "Кальяри" (4:0).

Он обогнал Абеля Бальбо, на счету которого 117 голов (в списке не учитываются те аргентинцы, кто впоследствии выступал за сборную Италии).

Рекордсмен по этому показателю - Габриэль Батистута со 184 мячами. В топ-4 также входят Эрнан Креспо (153), Гонсало Игуаин (125) и Мауро Икарди (121).

5 - Paulo Dybala (118) has overtaken Abel Balbo (117) becoming the fifth-best Argentine scorer ???????? in Serie A (excluding those who have played for Italy). Overtaking.



184 | Batistuta

153 | Crespo

125 | Higuaín

121 | Icardi

118 | Dybala

117 | Balbo#RomaCagliari pic.twitter.com/Ug9O89IHvn