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Дибала вышел на 5-е место по голам в Серии А среди аргентинцев

Италия

До Батистуты - 66 мячей

Дибала вышел на 5-е место по голам в Серии А среди аргентинцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пауло Дибала вышел на 5-е место по голам в истории Серии А среди аргентинцев.

Форвард "Ромы" забил 118-й мяч, сделав дубль в игре с "Кальяри" (4:0).

Он обогнал Абеля Бальбо, на счету которого 117 голов (в списке не учитываются те аргентинцы, кто впоследствии выступал за сборную Италии).

Рекордсмен по этому показателю - Габриэль Батистута со 184 мячами. В топ-4 также входят Эрнан Креспо (153), Гонсало Игуаин (125) и Мауро Икарди (121).

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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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