Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дибала вышел на 5-е место по голам в Серии А среди аргентинцев
До Батистуты - 66 мячей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пауло Дибала вышел на 5-е место по голам в истории Серии А среди аргентинцев.
Форвард "Ромы" забил 118-й мяч, сделав дубль в игре с "Кальяри" (4:0).
Он обогнал Абеля Бальбо, на счету которого 117 голов (в списке не учитываются те аргентинцы, кто впоследствии выступал за сборную Италии).
Рекордсмен по этому показателю - Габриэль Батистута со 184 мячами. В топ-4 также входят Эрнан Креспо (153), Гонсало Игуаин (125) и Мауро Икарди (121).
5 - Paulo Dybala (118) has overtaken Abel Balbo (117) becoming the fifth-best Argentine scorer ???????? in Serie A (excluding those who have played for Italy). Overtaking.— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 5, 2024
184 | Batistuta
153 | Crespo
125 | Higuaín
121 | Icardi
118 | Dybala
117 | Balbo#RomaCagliari pic.twitter.com/Ug9O89IHvn
Популярное сейчас
- Карпаты хотят арендовать еще одного защитника Шахтера
- Шацких: Пусть Шахтер тратит десятки миллионов на трансферы, Динамо под силу бороться за чемпионство
- АПЛ. Брентфорд – Манчестер Сити 1:3. Хет-трик воспитанника гостей приносит им волевую победу
- Лион совершает топ-покупку, шпоры урвали вундеркинда из-под рук Барсы. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО