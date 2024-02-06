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Гендиректор Интера: Мы сообщили Наполи о том, что ведём переговоры с Зелинским
Лидеры Серии А открыто ведут дела
Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что полузащитник "Наполи" Пьотр Зелинский близок к переходу в стан "нерадзурри".
"Я разговаривал с Де Лаурентисом, и сообщил ему, что мы ведем переговоры с Зелинским. Аусилио (спортивный директор миланцев – прим.) уже работает, и если все пройдет успешно – мы объявим о его переходе", – цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport .
Действующий контракт Зелинского с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Напомним, что недавно
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