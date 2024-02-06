Гендиректор Интера: Мы сообщили Наполи о том, что ведём переговоры с Зелинским

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что полузащитник "Наполи" Пьотр Зелинский близок к переходу в стан "нерадзурри".

"Я разговаривал с Де Лаурентисом, и сообщил ему, что мы ведем переговоры с Зелинским. Аусилио (спортивный директор миланцев – прим.) уже работает, и если все пройдет успешно – мы объявим о его переходе", – цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport .