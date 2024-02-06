  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гендиректор Интера: Мы сообщили Наполи о том, что ведём переговоры с Зелинским
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Интера: Мы сообщили Наполи о том, что ведём переговоры с Зелинским

Италия

Лидеры Серии А открыто ведут дела

Гендиректор Интера: Мы сообщили Наполи о том, что ведём переговоры с Зелинским

Новина українською

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что полузащитник "Наполи" Пьотр Зелинский близок к переходу в стан "нерадзурри".

"Я разговаривал с Де Лаурентисом, и сообщил ему, что мы ведем переговоры с Зелинским. Аусилио (спортивный директор миланцев – прим.) уже работает, и если все пройдет успешно – мы объявим о его переходе", – цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport .

Действующий контракт Зелинского с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Напомним, что недавно поляк был исключен из заявки "Наполи" на плей-офф Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Украинский форвард подписал контракт с итальянским клубом
yellow-arrow
Главный тренер Ромы Де Росси раскритиковал Паредеса после матча с Кальяри
yellow-arrow
Опция выкупа Леау за 175 млн евро действует только с 5 по 15 июля
Петр Зелиньский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
gazzetta
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости