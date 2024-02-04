Президент Наполи подтвердил уход Зелинского

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, почему Пьотр Зелинский исключён из заявки "Наполи" на плей-офф Лиги чемпионов:

"Ничего против него не имею, он замечательный человек и игрок топ-уровня, но он решил уйти. Нам нужно было провести планирование и определить, кого включать в заявку", — приводит слова Аурелио Де Лаурентис Николо Скира в Х.

#DeLaurentiis spiega l’esclusione di #Zielinski dalla lista Champions: “Nulla contro di lui, che è un splendida persona e un giocatore di livello, ma ha scelto di andar via (ha pre-accordo con l’Inter, ndr) e noi dobbiamo programmare e capire chi prendere in maniera definitiva” — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 3, 2024

Напомним, "Интер" договорились с Пьотром Зелинским о подписании контракта на правах свободного агента. Они готовы заключить договор до лета 2027 с возможностью автоматического продления еще на один сезон.