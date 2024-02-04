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Президент Наполи подтвердил уход Зелинского
В ЛЧ без поляка
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, почему Пьотр Зелинский исключён из заявки "Наполи" на плей-офф Лиги чемпионов:
"Ничего против него не имею, он замечательный человек и игрок топ-уровня, но он решил уйти. Нам нужно было провести планирование и определить, кого включать в заявку", — приводит слова Аурелио Де Лаурентис Николо Скира в Х.
#DeLaurentiis spiega l’esclusione di #Zielinski dalla lista Champions: “Nulla contro di lui, che è un splendida persona e un giocatore di livello, ma ha scelto di andar via (ha pre-accordo con l’Inter, ndr) e noi dobbiamo programmare e capire chi prendere in maniera definitiva”— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 3, 2024
Напомним, "Интер" договорились с Пьотром Зелинским о подписании контракта на правах свободного агента. Они готовы заключить договор до лета 2027 с возможностью автоматического продления еще на один сезон.
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