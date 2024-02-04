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Президент Наполи подтвердил уход Зелинского

Италия
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В ЛЧ без поляка

Президент Наполи подтвердил уход Зелинского

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, почему Пьотр Зелинский исключён из заявки "Наполи" на плей-офф Лиги чемпионов:

"Ничего против него не имею, он замечательный человек и игрок топ-уровня, но он решил уйти. Нам нужно было провести планирование и определить, кого включать в заявку", — приводит слова Аурелио Де Лаурентис Николо Скира в Х.

Напомним, "Интер" договорились с Пьотром Зелинским о подписании контракта на правах свободного агента. Они готовы заключить договор до лета 2027 с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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