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Главный тренер Ромы Де Росси раскритиковал Паредеса после матча с Кальяри
Рома победила Кальяри 4:0
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси раскритиковал аргентинца Леандро Паредеса за полученную желтую карточку в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (4:0).
"Послушайте, мне нравится, когда игроки пытаются защитить своих товарищей по команде, но, ведя 4:0, им нужно быть разумными. Нам нужно прекратить такое поведение, потому что получать желтые карточки при счете 4:0 - это действительно глупо. Мы не можем позволить себе потерять ни одного из этих игроков", - приводит слова Де Росси Football Italia.
Напомним, Паредес получил желтую карточку за стычку с полузащитником "Кальяри" Наитаном Нандесом. На данный момент "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков.
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