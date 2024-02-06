Главный тренер Ромы Де Росси раскритиковал Паредеса после матча с Кальяри

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси раскритиковал аргентинца Леандро Паредеса за полученную желтую карточку в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (4:0).

"Послушайте, мне нравится, когда игроки пытаются защитить своих товарищей по команде, но, ведя 4:0, им нужно быть разумными. Нам нужно прекратить такое поведение, потому что получать желтые карточки при счете 4:0 - это действительно глупо. Мы не можем позволить себе потерять ни одного из этих игроков", - приводит слова Де Росси Football Italia.