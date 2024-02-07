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Президент Наполи рассказал, где Тьяго Мотта собирается продолжить тренерскую карьеру

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Президент Наполи рассказал, где Тьяго Мотта собирается продолжить тренерскую карьеру

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал о провалившихся переговорах с главным тренером "Болоньи" Тьяго Моттой.

"Мотта был в списке возможных замен Спаллетти. Однако в ходе шестичасовой беседы в Риме он сказал мне, что нацелен тренировать команды за пределами Италии, названия которых я не буду называть.

Когда ко мне приходил адвокат Луиса Энрике, мы проговорили несколько дней, но потом он предпочел "Пари Сен-Жермен". Есть клубы с более высоким рейтингом, чем "Наполи", и которые более привлекательны", - цитирует футбольного функционера Джанлука Ди Марцио.

На данный момент "Наполи" и "Болонья" являются соседями в турнирной таблице Серии А - 7 и 6 место, соответственно.

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Источник:
di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
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