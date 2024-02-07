Де Лаурентис: Я совершил ошибку, когда отпустил Спаллетти

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис обвиняет себя в том, что позволил Лучано Спаллетти уйти прошлым летом с поста главного тренера "Наполи".

"Я обвиняю себя, потому что Спаллетти должен был остаться. Я был неправ, когда отпустил его.

"Лучано говорил, что устал, что хочет уйти, но здесь есть противоречие, когда ты потом получаешь работу в сборной. Но повторяю: я должен был продлить соглашение с ним и посмотреть, что бы произошло. Это была ошибка, которая привела ко всему прочему", - цитирует Де Лаурентиса Football-Italia.