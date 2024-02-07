Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Лаурентис: Я совершил ошибку, когда отпустил Спаллетти
Президент Наполи сожалеет о случившемся
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис обвиняет себя в том, что позволил Лучано Спаллетти уйти прошлым летом с поста главного тренера "Наполи".
"Я обвиняю себя, потому что Спаллетти должен был остаться. Я был неправ, когда отпустил его.
"Лучано говорил, что устал, что хочет уйти, но здесь есть противоречие, когда ты потом получаешь работу в сборной. Но повторяю: я должен был продлить соглашение с ним и посмотреть, что бы произошло. Это была ошибка, которая привела ко всему прочему", - цитирует Де Лаурентиса Football-Italia.
Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Спалетти "Наполи" впервые выиграл чемпионат Италии с момента последнего триумфа команды в сезоне 1989-90.
Популярное сейчас
- Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
- Замена Залужного произойдет в ближайшие дни - Украинская Правда
- Юрген Клопп согласился не брать годовой отпуск ради Барселоны - Источник
- ПСЖ хочет подписать сразу двух игроков на замену Мбаппе
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО