Президент Наполи рассказал, после какого инцидента решил уволить Руди Гарсию из клуба

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался об увольнении Руди Гарсии с поста главного тренера команды.

"Перед его последним матчем (0:1 с "Эмполи") я зашел в раздевалку. Спросил его, уверен ли он в своем составе. Он ответил: "Позвольте мне этим заниматься!" Когда кто-то говорит тебе это таким тоном, ты либо сразу отправляешь его погулять, либо садишься.

В перерыве я спустился в раздевалку, чтобы сказать ему: "Какого черта ты делаешь? Ты хочешь, чтобы тебя уволили?" Вот так все и закончилось. Гарсия всегда удивлял своими расстановками. В конце концов я послал его", - приводит слова Де Лаурентиса RMC Sport.