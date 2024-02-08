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Президент Наполи рассказал, после какого инцидента решил уволить Руди Гарсию из клуба
Де Лаурентис высказался об увольнении Руди Гарсии
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался об увольнении Руди Гарсии с поста главного тренера команды.
"Перед его последним матчем (0:1 с "Эмполи") я зашел в раздевалку. Спросил его, уверен ли он в своем составе. Он ответил: "Позвольте мне этим заниматься!" Когда кто-то говорит тебе это таким тоном, ты либо сразу отправляешь его погулять, либо садишься.
В перерыве я спустился в раздевалку, чтобы сказать ему: "Какого черта ты делаешь? Ты хочешь, чтобы тебя уволили?" Вот так все и закончилось. Гарсия всегда удивлял своими расстановками. В конце концов я послал его", - приводит слова Де Лаурентиса RMC Sport.
Гарсия возглавил "Наполи" в июле 2023 года. Под руководством 59-летнего специалиста команда сыграла 16 матчей. В чемпионате Италии после 12 туров "Наполи" набрал 21 очко. В ноябре французский тренер был уволен.
После 22 туров "Наполи" занимает седьмое место в Серии А с 35 очками. Лидирует в чемпионате "Интер" (57 очков).
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