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Президент Наполи рассказал, после какого инцидента решил уволить Руди Гарсию из клуба

Италия

Де Лаурентис высказался об увольнении Руди Гарсии

Президент Наполи рассказал, после какого инцидента решил уволить Руди Гарсию из клуба

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался об увольнении Руди Гарсии с поста главного тренера команды.

"Перед его последним матчем (0:1 с "Эмполи") я зашел в раздевалку. Спросил его, уверен ли он в своем составе. Он ответил: "Позвольте мне этим заниматься!" Когда кто-то говорит тебе это таким тоном, ты либо сразу отправляешь его погулять, либо садишься.

В перерыве я спустился в раздевалку, чтобы сказать ему: "Какого черта ты делаешь? Ты хочешь, чтобы тебя уволили?" Вот так все и закончилось. Гарсия всегда удивлял своими расстановками. В конце концов я послал его", - приводит слова Де Лаурентиса RMC Sport.

Гарсия возглавил "Наполи" в июле 2023 года. Под руководством 59-летнего специалиста команда сыграла 16 матчей. В чемпионате Италии после 12 туров "Наполи" набрал 21 очко. В ноябре французский тренер был уволен.

После 22 туров "Наполи" занимает седьмое место в Серии А с 35 очками. Лидирует в чемпионате "Интер" (57 очков).

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Аурелио де Лаурентис Наполи
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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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