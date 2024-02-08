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Милан показал резервный комплект формы на сезон

Италия

В ней россонери сыграют уже через несколько дней

Милан показал резервный комплект формы на сезон

acmilan.com

Новина українською

Итальянский "Милан" продемонстрировал на официальном канале клуба в социальной сети X (ныне - Твиттер) резервный четвёртый комплект формы на сезон 2023-24.

Он сделан в двух версиях — белой и чёрной. Техническим спонсором "россонери" является американская компания Puma.

Сообщается, что впервые эту форму игроки "Милан" наденут 11-го февраля в поединке против "Наполи" на "Сан-Сиро" в 24-м туре Серии А.

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Серия А Наполи Милан
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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