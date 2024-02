Милан показал резервный комплект формы на сезон

Итальянский "Милан" продемонстрировал на официальном канале клуба в социальной сети X (ныне - Твиттер) резервный четвёртый комплект формы на сезон 2023-24.

Он сделан в двух версиях — белой и чёрной. Техническим спонсором "россонери" является американская компания Puma.

Сообщается, что впервые эту форму игроки "Милан" наденут 11-го февраля в поединке против "Наполи" на "Сан-Сиро" в 24-м туре Серии А.

Out of the shadows ????



Introducing the #ACMilan X @pumafootball X ???????????????????????????????????? Fourth Kits pic.twitter.com/M6NyQzjS9F