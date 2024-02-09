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Лопетеги - фаворит на пост главного тренера Милана - Источник
Милан после 23 туров Серии А нынешнего сезона занимает третье место
Фото: Wolves
Итальянский "Милан" рассматривает бывшего тренера испанской "Севильи" и английского "Вулверхэмптона" Хулена Лопетеги, сообщает Relevo.
По информации источника, кандидатура испанского тренера является одной из наиболее приоритетных в совете директоров "россонери". Специалиста уважают за его методологию, навыки и способность развивать молодой и успешный проект.
Напомним, Хулен Лопетеги остался без клуба, когда покинул "Вулверхэмптон" в августе 2023 года из-за разногласий с руководством "волков". Ранее Лопетеги работал также в мадридском "Реале", "Райо Вальекано", сборной Испании и "Порту". Как тренер Хулен выигрывал Лигу Европы в сезоне-2019/2020 - тогда испанец стоял у руля "Севильи".
"Милан" после 23 туров Серии А нынешнего сезона занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Прошлую кампанию "россонери" завершили на четвертой строчке и получили путевку в Лигу чемпионов.
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