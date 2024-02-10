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И здесь надолго не задержится? Салернитана задумывается об уходе Филиппо Индзаги
Может быть уже вторая отставка клуба за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
"Салернитана" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Филиппо Индзаги. Об этом сообщает Николо Скира.
Президент клуба Данило Ерволино лично недоволен работой наставника во главе команды.
Главными вариантами взамен Индзаги являются Давиде Баллардини и Леонардо Семпличи.
Это может быть уже вторая отставка "Салернитаны" за сезон. В октябре клуб уволил Пауло Соузу, после чего назначил Пиппо до июня 2024 года. За 18 матчей под руководством нового наставника "гранатовые" 11 раз проиграли, четыре раза сыграли вничью и трижды выиграли.
Команда набрала одно очко в последних шести матчах Серии А, а также уступила 1:6 в январском матче Кубка Италии против "Ювентуса". Сейчас "Салернитана" идет на последней позиции в турнирной таблице с шести очками отрыва от последнего 17 места.
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