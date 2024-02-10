Иммобиле забил 200-й гол в Серии А

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде переиграло "Кальяри" (1:3). Один из голов на счету нападающего Чиро Иммобиле. Это взятие ворот стало для итальянца 200-м в Серии А.

В этом сезоне Иммобиле забил 6 голов в 19-ти играх Серии А. В других турнирах футболист забил 3 гола за 8 матчей.