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Иммобиле забил 200-й гол в Серии А
Серьезное достижение
В матче 24-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде переиграло "Кальяри" (1:3). Один из голов на счету нападающего Чиро Иммобиле. Это взятие ворот стало для итальянца 200-м в Серии А.
49’ | #CagliariLazio 0-2— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 10, 2024
⚽️⚽️ IL RADDOPPIO DEL RE!!
Sono 200 in Serie A per @ciroimmobile!! #CMonEagles ???? pic.twitter.com/FzG5x7aIlm
В этом сезоне Иммобиле забил 6 голов в 19-ти играх Серии А. В других турнирах футболист забил 3 гола за 8 матчей.
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Источник:Лаціо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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