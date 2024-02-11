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Аутсайдер Серии А официально объявил об увольнении Филиппо Индзаги

Италия
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10 очков в 16 матчах – это слишком мало

Аутсайдер Серии А официально объявил об увольнении Филиппо Индзаги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Аутсайдер Серии А "Салернитана" на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера команды Филиппо Индзаги.

"Благодаря ему за преданность своей работе, клуб желает наставнику лучших профессиональных успехов в продолжении его карьеры", - говорится в сообщении.

Индзаги возглавил "гранатовых" 10 октября прошлого года. В общей сложности под его руководством команда провела 16 матчей в Серии А, одержав две победы и четыре раза сыграв вничью. Также "Салернитана" вылетела из Кубка Италии.

Это уже второе увольнение "гранатовых" за этот сезон. Предшественником Индзаги был Пауло Соуза.

Следующим тренером по сообщениям инсайдеров станет Фабио Ливерани. С ним контракт будет подписан до конца текущего сезона.

В настоящее время "Салернитана" занимает последнее место в Серии А. В активе команды 13 очков в 24 матчах.

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Филиппо Индзаги Салернитана (Салерно)
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Источник:
Офіційний сайт Салернітани
Опубликовал: Максим Кучер
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