Серия А. Фиорентина разозлилась и прервала неудачную серию разгромом

Серия А. 24-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Фрозиноне" 5:1

Голы: Белотти 16, Иконе 19, Кварта 44, Н. Гонсалес 53, Барак 85 - Маццителли 66

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Кварта (Комуццо 73), Бираги, Данкан (Артур 73), Мандрагора, Иконе, Бельтран (Барак 83), Н. Гонсалес (Бонавентура 60), Белотти (Нзола 73)

"Фрозиноне": Турати, Гелли (Хеддира 78), Монтеризи (С. Романьоли 46), Околи, Валери, Маццителли, Барренечеа (Рейньер 65), Харруи (Брешианини 64), Суле, Жорже, Сек (Лирола 46)

Предупреждения: Кварта 4, П. Терраччьяно 69, Нзола 90+1 - С. Романьоли 50

"Фиорентина" была обязана разозлиться. После одного очка в четырех турах лиги и падения на девятое место, 0:3 в Суперкубке от кризисного "Наполи", после серии позорных первых таймов. Особенно - после "Лечче" неделю тому, когда уже устроила камбек и вела в счете на 89-ой минуте, но пропустила дважды и проиграла. А вот после серии экспериментов с тактикой как раз нужно было успокоиться.

Все это удалось сделать. За счет аутсайдера. Хотя "Фрозиноне" вроде бы вышел из кризиса. Прервал серию из пяти поражений в лиге подряд победой, ничьей и боевым 2:3 от "Милана". Но в гостях он ужасен. Одно очко уже в десяти последних гостевых турах. Во второй раз в трех последних таких пропустил пять мячей.

Началось для "фиалок" и здесь слабо. Жорже выскочил на вратаря, и Терраччьяно пришлось спасать, еще несколько хороших атак гости не довели до хороших ударов. Но затем Бельтран перевел угловой головой в перекладину, Кварта добивал головой, соперники выбили с линии, Иконе добивал неточно. А вскоре Иконе прорвался справа и прострелил. Белотти, зимний новичок, слета забил свой первый гол за клуб.

Через три минуты Иконе вновь оказался справа. Вроде бы пытался навесить, но получился рикошет от Околи в ворота. 2:0. Далее Гонсалес замкнул прострел автора второго гола неточно. Данкан пробивал издали - Турати отбил. А заслуженный третий гол забил Кварта. Аргентинец замкнул угловой головой в перекладину, от которой мяч опустился за линию ворот. Технология сигнализировала об этом.

В начале второго тайма лучший бомбардир команды в лиге Нико Гонсалес забил в этом турнире впервые с 12-го ноября. И лишь тогда "Фиорентина" успокоилась. "Фрозиноне" уже начал создавать, Терраччьяно дважды отбивал опасные удары, затем не отбил штрафной с рикошетом. Но и Бонавентура в контратаке попал в стойку. А в итоге Маццителли пытался выбить мяч, но попал в голову Бараку. 5:1.

Флорентийцы возвращаются на шестое место. "Фрозиноне" остается на 14-ом.