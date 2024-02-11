  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Стали известны оценки Малиновского за матч с Аталантой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны оценки Малиновского за матч с Аталантой

Италия

Среди игроков Дженоа - в топе

Стали известны оценки Малиновского за матч с Аталантой

Фото: Lega Serie A

Новина українською

"Дженоа" уступило "Аталанте" в рамках 24-го тура Серии А со счетом 1:4. Руслан Малиновский отыграл весь матч и забил единственный гол генуэзцев.

В поединке против своей бывшей команды Руслан отдал 63 паса (51 точный), выполнил 10 лонгболов (4 удачных), нанес 2 удара в створ ворот, 2 удара мимо ворот, 1-й раз успешно пошел в дриблинг (из 4-х попыток), выиграл 3 единоборства из 14-ти, 4 раза сфолил, совершил 1 отбор мяча, и заблокировал удар соперника. Кроме этого, было зафиксировано 17 потерь мяча.

Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore сошлись для Руслана на оценке 6,9, которая является одной из лучших среди игроков "Дженоа".

По теме
yellow-arrow
Пушка Малиновского не помогла. Дженоа - Аталанта 1:4. Видеообзор матча
yellow-arrow
Серия А. Дженоа - Аталанта 1:4. Гола Малиновского не хватило против не менее красивых
yellow-arrow
Малиновский забивает гол в ворота своего бывшего клуба
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости