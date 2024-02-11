Стали известны оценки Малиновского за матч с Аталантой

"Дженоа" уступило "Аталанте" в рамках 24-го тура Серии А со счетом 1:4. Руслан Малиновский отыграл весь матч и забил единственный гол генуэзцев.

В поединке против своей бывшей команды Руслан отдал 63 паса (51 точный), выполнил 10 лонгболов (4 удачных), нанес 2 удара в створ ворот, 2 удара мимо ворот, 1-й раз успешно пошел в дриблинг (из 4-х попыток), выиграл 3 единоборства из 14-ти, 4 раза сфолил, совершил 1 отбор мяча, и заблокировал удар соперника. Кроме этого, было зафиксировано 17 потерь мяча.

Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore сошлись для Руслана на оценке 6,9, которая является одной из лучших среди игроков "Дженоа".