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Стефано Пиоли догнал Аригго Сакки по матчам во главе Милана
Только у 4 тренеров больше игр в клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стефано Пиоли разделил пятое место по количеству матчей во главе "Милана".
Встреча с "Наполи" в 24-м туре Серии А стала для 58-летнего специалиста 220-й на посту главного тренера "россонери". Он догнал Арриго Сакки.
Больше их в "Милане" проработали Нильс Лидхольм (277 игр), Фабио Капелло (300), Нерео Рокко (339) и Карло Анчелотти (420).
Пиоли тренирует команду с 2019 года. При Стефано "россонери" выиграли чемпионат Италии.
220 - Stefano Pioli equals Arrigo Sacchi as the fifth AC Milan coach with the most benches (220) considering all competitions, behind only Ancelotti, Rocco, Capello and Liedholm. Gotha. pic.twitter.com/E0QyckHBJn— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 11, 2024
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