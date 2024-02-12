  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Стефано Пиоли догнал Аригго Сакки по матчам во главе Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефано Пиоли догнал Аригго Сакки по матчам во главе Милана

Италия

Только у 4 тренеров больше игр в клубе

Стефано Пиоли догнал Аригго Сакки по матчам во главе Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стефано Пиоли разделил пятое место по количеству матчей во главе "Милана".

Встреча с "Наполи" в 24-м туре Серии А стала для 58-летнего специалиста 220-й на посту главного тренера "россонери". Он догнал Арриго Сакки.

Больше их в "Милане" проработали Нильс Лидхольм (277 игр), Фабио Капелло (300), Нерео Рокко (339) и Карло Анчелотти (420).

Пиоли тренирует команду с 2019 года. При Стефано "россонери" выиграли чемпионат Италии.

По теме
yellow-arrow
Наставник Дженоа: Малиновский? Я много от него ожидаю
yellow-arrow
Малиновский объяснил, почему не праздновал свой гол в ворота Аталанты
yellow-arrow
Возвращение Лиги чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы. Расписание футбола на 12 - 18 февраля
Стефано Пиоли Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости