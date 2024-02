Стефано Пиоли догнал Аригго Сакки по матчам во главе Милана

Стефано Пиоли разделил пятое место по количеству матчей во главе "Милана".

Встреча с "Наполи" в 24-м туре Серии А стала для 58-летнего специалиста 220-й на посту главного тренера "россонери". Он догнал Арриго Сакки.

Больше их в "Милане" проработали Нильс Лидхольм (277 игр), Фабио Капелло (300), Нерео Рокко (339) и Карло Анчелотти (420).

Пиоли тренирует команду с 2019 года. При Стефано "россонери" выиграли чемпионат Италии.

