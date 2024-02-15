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Лукаку не думает о своем будущем: Сейчас сосредоточен на победах с Ромой

Италия
Обновлено

У игрока договор аренды истекает в июне 2024 года

Лукаку не думает о своем будущем: Сейчас сосредоточен на победах с Ромой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку, который сейчас выступает за "Рому" на правах аренды, отказался комментировать свое будущее.

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"Вернуться в "Челси" или остаться в "Роме"? Нет смысла обсуждать это сейчас. Я сосредоточен на том, чтобы помочь итальянскому клубу победить, а дальше увидим".

Лукаку в этом сезоне Серии А сыграл 21 матч, в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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