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Источник: Челси готов продать Ромелу Лукаку

Англия
Обновлено

За 40 миллионов евро

Источник: Челси готов продать Ромелу Лукаку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" решил продать Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, у "Челси" нет желания отдавать 30-летнего бельгийца в очередную аренду, в клубе думают над тем, чтобы продать игрока за 40 миллионов евро. Отмечается, что Рома вряд ли сможет отдать такую сумму за бельгийца, вот почему единственный вариант, куда может перейти Лукаку, - это Саудовская Аравия.

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Напомним, за этот сезон Ромелу Лукаку провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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