Лукаку: Вижу чемпионат Саудовской Аравии в числе лучших через два года

Нападающий итальянской "Ромы" Ромелу Лукаку дал свой прогноз по развитию чемпионата Саудовской Аравии в ближайшие годы.

"За следующие два года я вижу чемпионат Саудовской Аравии в числе одних из лучших в мире, если не лучшим. Клубы прилагают много усилий, чтобы приводить туда больших игроков. Они существенно усиливаются. Их лига может стать лучшим турниром мира", - приводит слова форварда журналист Фабрицио Романо.