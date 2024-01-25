Лукаку: Вижу чемпионат Саудовской Аравии в числе лучших через два года
Не первое подобное предсказание
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий итальянской "Ромы" Ромелу Лукаку дал свой прогноз по развитию чемпионата Саудовской Аравии в ближайшие годы.
"За следующие два года я вижу чемпионат Саудовской Аравии в числе одних из лучших в мире, если не лучшим. Клубы прилагают много усилий, чтобы приводить туда больших игроков. Они существенно усиливаются. Их лига может стать лучшим турниром мира", - приводит слова форварда журналист Фабрицио Романо.
Отметим, что интерес к Лукаку в последнее время проявляет саудовский "Аль-Хиляль". В этом сезоне 30-летний бельгиец провел 26 матчей в составе "Ромы", отличившись 15 раз.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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