Владелец Милана: Пишут о нестабильности, которой не существует

Владелец "Милана" Джерри Кардинале развеял слухи о продаже контрольного пакета акций в Суверенный фонд Саудовской Аравии. Об этом сообщает Джанлуки Ди Марцио.

"Я хочу твердо заявить слухи о желании продать клуб абсолютная ложь. Я здесь надолго, у меня в планах вернуть "Милан" на вершину чемпионата Италии и Европы, и я не остановлюсь, пока не добьюсь этих целей. Мне жаль болельщиков, потому что их заставляют думать о нестабильности, которой не существует", — сказал Кардинале.