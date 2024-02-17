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Владелец Милана: Пишут о нестабильности, которой не существует
Развеял все слухи
Sempre Milan
Владелец "Милана" Джерри Кардинале развеял слухи о продаже контрольного пакета акций в Суверенный фонд Саудовской Аравии. Об этом сообщает Джанлуки Ди Марцио.
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"Я хочу твердо заявить слухи о желании продать клуб абсолютная ложь. Я здесь надолго, у меня в планах вернуть "Милан" на вершину чемпионата Италии и Европы, и я не остановлюсь, пока не добьюсь этих целей. Мне жаль болельщиков, потому что их заставляют думать о нестабильности, которой не существует", — сказал Кардинале.
Напомним, "Милан" занимает третье место в чемпионате Италии. После 24 туров клуб набрал 52 очка.
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