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Владелец Милана: Пишут о нестабильности, которой не существует

Италия

Развеял все слухи

Владелец Милана: Пишут о нестабильности, которой не существует

Sempre Milan

Новина українською

Владелец "Милана" Джерри Кардинале развеял слухи о продаже контрольного пакета акций в Суверенный фонд Саудовской Аравии. Об этом сообщает Джанлуки Ди Марцио.

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"Я хочу твердо заявить слухи о желании продать клуб абсолютная ложь. Я здесь надолго, у меня в планах вернуть "Милан" на вершину чемпионата Италии и Европы, и я не остановлюсь, пока не добьюсь этих целей. Мне жаль болельщиков, потому что их заставляют думать о нестабильности, которой не существует", — сказал Кардинале.

Напомним, "Милан" занимает третье место в чемпионате Италии. После 24 туров клуб набрал 52 очка.

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Источник:
Джанлуки Ді Марціо
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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