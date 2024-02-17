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Серия А. Наполи - Дженоа 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Чемпионы спаслись в конце игры

Серия А. Наполи - Дженоа 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Наполі

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"Дженоа" Руслана Малиновского сумело дать бой действующему чемпиону Италии "Наполи". Сам украинец появился на поле на 75-ой минуте.

Генуэзцы хорошо оборонялись против соперника, который большую часть времени был с мячом и много бил по воротам. В начале второго тайма "Дженоа" даже удалось забить. Правда, удержать победу не удалось - Нгонг на последней основной минуте сравнял счет.

Серия А. 25-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Дженоа" 1:1

Голы: Нгонг 90 - Френдруп 47

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор (Натан 46), Ррахмани, Мадзокки (Оливера 65), Ангисса, Лоботка, Траоре (Линдстрем 59), Политано (Нгонг 59), Симеоне (Распадори 75), Кварацхелия

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бане, Васкес, Сабелли (Читтадини 90+1), Бадель (Строотман 90+1), Френдруп, Мессиас (Малиновский 75), Мартин, Гудмундссон (Витинья 83), Ретеги (Экубан 75)

Предупреждения: Эстигор 26, Кварацхелия 42, Ди Лоренцо 54 - Васкес 54, Витинья 90+2

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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