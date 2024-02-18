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Рабио: Мы должны бороться, чтобы удержать второе место
Такова реальность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ювентуса" Адриан Рабьо прокомментировал ничью, а как следствие, потерю очков с "Вероной" (2:2).
"Мы должны быть реалистами, "Интер" идет по своему пути, а мы должны бороться, чтобы удержать второе место.
Мы добрались сюда с 53 баллами и были самими собой, поэтому нам нужно снова найти это чувство и бороться за второе место. Сегодня мы были слишком вялыми", – сказал Рабьо.
"Ювентус" остается на втором месте Серии А, отставая от "Интера" на 9 очков. У лидеров есть еще игра в запасе. На третьей строчке "Милан", который имеет 2 балла меньше, чем туринцы.
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