  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рабио: Мы должны бороться, чтобы удержать второе место
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рабио: Мы должны бороться, чтобы удержать второе место

Италия
Обновлено

Такова реальность

Рабио: Мы должны бороться, чтобы удержать второе место

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Адриан Рабьо прокомментировал ничью, а как следствие, потерю очков с "Вероной" (2:2).

"Мы должны быть реалистами, "Интер" идет по своему пути, а мы должны бороться, чтобы удержать второе место.

Мы добрались сюда с 53 баллами и были самими собой, поэтому нам нужно снова найти это чувство и бороться за второе место. Сегодня мы были слишком вялыми", – сказал Рабьо.

"Ювентус" остается на втором месте Серии А, отставая от "Интера" на 9 очков. У лидеров есть еще игра в запасе. На третьей строчке "Милан", который имеет 2 балла меньше, чем туринцы.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Рома не хочет отпускать четвертое место
yellow-arrow
Тренер Дженоа рассказал, почему оставил Малиновского в запасе
yellow-arrow
Серия А. Болонья в ударе - победила и победителя Баварии, Фиорентина падает
Ювентус (Турин) Верона Адриен Рабьо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Goal
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости