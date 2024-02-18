Рабио: Мы должны бороться, чтобы удержать второе место

Полузащитник "Ювентуса" Адриан Рабьо прокомментировал ничью, а как следствие, потерю очков с "Вероной" (2:2).

"Мы должны быть реалистами, "Интер" идет по своему пути, а мы должны бороться, чтобы удержать второе место.

Мы добрались сюда с 53 баллами и были самими собой, поэтому нам нужно снова найти это чувство и бороться за второе место. Сегодня мы были слишком вялыми", – сказал Рабьо.