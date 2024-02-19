Один из трех, три из шести. Итоги 25-го тура Серии А

Торино - Лечче 2:0

Интер - Салернитана 4:0

Наполи - Дженоа 1:1

Эллас Верона - Ювентус 2:2

Аталанта - Сассуоло 3:0

Лацио - Болонья 1:2

Эмполи - Фиорентина 1:1

Удинезе - Кальяри 1:1

Фрозиноне - Рома 0:3

Монца - Милан 4:2

"Интер" продолжает убегать от двух соперников, которые вроде бы еще участвуют в борьбе за Скудетто. Эта борьба для "Ювентуса" и "Милана" выглядит все более безнадежной. В борьбе за четвертое место образовался авангард из двух команд. Их преследует одна, а другие три начинают сильно отставать. Ну а состав зоны вылета вновь изменился, как почти в каждом туре.

Первая тройка

"Ювентус" не победил в четвертом матче подряд, из них трижды - аутсайдеров. В Вероне он играл гораздо живее, активнее, интенсивнее, чем в трех предыдущих матчах, забил в два раза больше, чем в них вместе. Но и там действовал жутко неточно, некачественно, несобранно и не выглядел сильнее соперника. По ударам в створ ворот даже проиграл со счетом 4:9.

Первое важное событие в матче в четвертый раз подряд создал не он. Он пропустил в шестом гостевом матче из последних семи. Пропустил со стандартного положения и потери мяча. Не сумел организовать финальный штурм. В прессе писали об отсутствии четких игровых идей и большей близости к поражению туринцев, чем к победе.

Массимилиано Аллегри признал, что такой матч с таким огромным количеством ошибок можно было и проиграть. Он призывает нажать кнопку перезагрузки и вернуть командные идеи.

"Милан" как раз выдал сильную серию - девять матчей без поражений, в том числе семь побед. Но она прервана. Помешала слишком обширная ротация - 6/11 стартового состава? Усталость после матча Лиги Европы в четверг и мысли об ответном? Удаление на 52-ой минуте? Перегорел из-за желания выйти на второе место после долгих недель преследования?

Ротация и вправду подвела. Малик Тиав в первом матче в стартовом составе почти за три месяца отыграл ужасно. Запасной форвард Йович был удален за удар кулаком соперника. Первый состав как раз вышел и боролся даже вдесятером, Пулишич забил и ассистировал, Жиру забил.

Подвела игра в гостях в целом. В последних восьми гостевых турах лиги одержаны лишь три победы. Две из них - в двух предыдущих со счетом 3:2 в концовке, с камбеком. Чуть не получилось точно такое же в третий раз подряд, но сколько может так везти? На этот раз характер как раз подвел с двумя пропущенными в концовках каждого из таймов.

Стефано Пиоли, как и Аллегри, говорил о множестве серьезных наивных ошибок. Хотя оправдывался потребностью в ротации. Говорил о заторможенности и отсутствии концентрации внимания.

Интересно, что ассист к третьему голу "Монцы" и четвертый гол на счету арендованных у "Милана" и его воспитанников - Даниэля Мальдини и Лоренцо Коломбо.

Ну а "Интер" просто разнес своего соперника еще в пятницу. Здесь ожидалась ротация перед "Атлетико" в Лиге Чемпионов, но сменены были лишь два латераля. И один из них, Карлос Аугусто, сделал два первых гола. Прорывом слева, вбрасыванием аута. Также Лаутаро Мартинес стал единственным игроком "Интера" в 21-ом веке с как минимум 20-ю голами в лиге три сезона подряд.

В целом "Салернитана" была разнесена на куски. 26:1 по ударам по воротам, 73:27 по владению мячом, два гола и два удара в каркас ворот уже к 19-ой минуте.

Десять побед и ничья "Интера" в 11-ти последних турах лиги, 15 побед и три ничьи в последних 18-ти.

Вторая тройка

"Аталанта" и "Болонья" идут отлично. Пять побед подряд у первой (к тому же, семь домашних подряд), четыре - у второй. Они угрожают свести борьбу за четвертое место к дуэли. Но "Рома" не согласна и цепляется за них. Она с четырьмя победами в пяти матчах с Даниэле Де Росси во главе, что также мощно.

Бергамцы начали 9:1 по ударам и 75:25 по владению мячом к 22-ой, голевой минуте. Затем упустили инициативу и чудом не пропустили и с игры, и с пенальти. Точнее, не чудом, а стараниями вратаря Марко Карнезекки. Начали и второй тайм мощно и устроили красивую комбинацию. А далее должны были забивать намного больше.

Джан Пьеро Гасперини говорил об опасности, сне и разочаровывающих 20-25 минутах после первого забитого, но очень доволен вторым таймом.

"Болонья" играла не против аутсайдера, а конкурента. Против победителя "Баварии", дома в предыдущих 14-ти матчах во всех турнирах выигравшего 11 раз и проигравшего лишь однажды. Играла сама на эйфории и усталости после победы над еще одним конкурентом "Фиорентиной" в среду. Играла в гостях, где выиграла в лиге в этом сезоне лишь один матч.

Тем не менее, в таких условиях она сумела победить. Еще и камбеком. После неудачного первого тайма, когда по ударам в створ, например, проиграла со счетом 1:6. Не развалилась из-за пропущенного в результате своей грубой ошибки, а поймала в ответ соперника на такой. В почти лишенном опасных моментов втором тайме нашла быструю фланговую атаку и гол.

Она побеждает "Лацио" дважды в сезоне впервые с 1996/97, побеждает кого-либо в четырех турах лиги подряд впервые с 1967-го года. Джошуа Зиркзее прерывает трехматчевую "сухую" серию. А Тьяго Мотта прежде всего доволен, что победила, "уважая свой стиль игры, с мячом у ноги, не теряя своей сущности".

"Рома" в гостях в лиге также играла малоудачно. Две победы и восемь очков в десяти матчах с Жозе Моуриньо. И все шесть очков в двух таких с Даниэле Де Росси. Она также страдала. 3:18 по ударам по воротам в первом тайме, несобранность. Но забила с блестящего прорыва и удара издали центрального защитника Хюйсена. А в равном сумбурном втором тайме нашла еще два.

Де Росси признал ужасный первый тайм, худший в его недолгой каденции. Признал, что заменил Хюйсена в перерыве с целью преподать ему урок. Тот праздновал гол жестом, за который получил желтую карточку. Что заменил лидера атаки Ромелу Лукаку по тактическим причинам. Но в итоге заявил, что выиграть матч после такого первого тайма - очень важный знак.

Третья тройка

Три претендента на четвертое место отстают. "Лацио" может оправдаться усталостью после "Баварии", кадровыми проблемами (не было Романьоли, Ровеллы, Весино, Дзакканьи). Но шансов забить больше одного у него было достаточно. В том числе и за пару минут до победного гола "Болоньи", когда Кастельянос проиграл дуэль Лукашу Скорупски.

И уж точно - их вратарь Иван Проведель не должен был пасовать сопернику и привозить гол на фоне доминирования.

В клубе отказались давать интервью, злясь на судейство и на составителей календаря. Но тем временем они лишь с одной победой в последних четырех турах.

В "Фиорентине" интервью давали. Винченцо Итальяно заявил, что команда не в кризисе и просто заснула во время гола "Эмполи". Что играла лучше, чем в большинстве гостевых матчей. Очень доволен первым таймом. В котором на самом деле его команда создала момента три, не больше.

Девять ударов по воротам за матч - также очень мало. Да и в целом команда Итальяно была заторможена, выключена. Это совершенно не то, во что она должна играть.

На счету "фиалок" пять очков в семи последних матчах Серии А. Темп аутсайдера.

"Наполи" набрал девять в последних восьми. Также слабый темп. Не темп чемпиона. И не игра чемпиона. Он также заторможен, выключен. Без идей. Именно в последнем больше всего обвиняют Вальтера Мадзарри. Возможно, очень скоро у команды будет третий тренер в сезоне. Финальный свисток местные болельщики встретили оглушительным свистом.

74 процента времени, 25:6 по ударам по воротам против "Дженоа" не изгнали ощущение унылой, банальной, стерильной игры чемпиона. Кроме последней четверти матча. Почти во всех последних матчах он просыпается в это время и кое-что добывает. На этот раз добыл ничью. Дома против новичка лиги. Пусть и очень крепкого.

Мадзарри заявил, что все в "Наполи" делают все, что могут. И обвинял соперника в том, что "парковал автобус". Хотя и признал, что его игроки ныне очень нервничают и не уверены в себе, много ошибаются.

К третьей тройке вскоре может присоединиться "Торино". Он все еще слишком часто играет вничью - в половине из шести последних матчей. Но во всех шести не проиграл. Против "Лечче" "быки" играли без четырех лучших своих центральных защитников, но не пропустили. А гол и ассист на счету латералей. Всегда признак здоровой современной команды.

Борьба против вылета

"Эмполи" не проиграл и в пятом матче с Давиде Николой. Сковал "Фиорентину", пропустил лишь один в первом тайме, во втором вернулся. Он любит Тосканское дерби. Лишь одно проигранное из последних семи. "Верона" проиграла лишь один из четырех последних матчей. Правда, речь о трех ничьих, но игра против "Ювентуса" заслуживает выхода с 18-го места.

На 18-ом теперь "Сассуоло" с пятью очками в последних 11-ти турах. У него были отличные шансы даже выиграть первый тайм у "Аталанты". "Фрозиноне" также мог выиграть первый тайм у "Ромы". Но в итоге четыре очка в десяти турах и скатывание в аутсайдеры. У "Лечче" четыре очка в девяти турах и он также там. Первый опасный момент в Турине создал он.

В такой ситуации ничья между "Удинезе" и "Кальяри" на пользу обеим. Последний прервал серию из четырех поражений подряд, чуть не доведшую до отставки Клаудио Раньери. Он уже подал в отставку, но ее не приняли. А первый после победы в гостях над "Ювентусом" хотя бы продолжил серию матчей без поражений. Кстати, до трех матчей.

Украинский след

"Дженоа" не проигрывает восьмой матч в сезоне против команд Топ-10. Для команды ее калибра, для новичка это мощный результат. Но могла ведь выиграть. В нынешнем сезоне из-за пропущенных после 82-ой минуты она потеряла уже 13 очков.

Руслан Малиновский ушел в запас после шести матчей подряд в стартовом составе, сразу после матча с голом, первым местом на поле по ударам по воротам и касаниям мяча. Альберто Джилардино заявил, что речь о тактическом решении. Вместо него и Строотмана играли Френдруп и Мессиас. Второй создал голевой момент, а первый реализовал его.

Украинец вышел на поле на 75-ой минуте. Очень активно работал в обороне и успел даже стать первым на поле по успешным отборам мяча (4). Выбил три мяча, перехватил один. Фолил, зарабатывал фолы. Его фол привез очень опасный штрафной, но соперник не попал в ворота. А во время гола он был близок к Нгонгу, но не успел прикрыть.

Сравнял счет "Наполи" во время его нахождения на поле.

Виктор Коваленко после двух матчей с игровыми минутами ушел в запас "Эмполи". Во время Тосканского дерби его тренер заменил обоих опорников на других игроков этого амплуа, но украинец так и остался в запасе.

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1 "Інтер" 24 20 3 1 63 2 Ювентус 25 16 6 3 54 3 "Мілан" 25 16 4 5 52 4 "Болонья" 25 12 9 4 45 5 "Аталанта" 24 14 3 7 45 6 Рома 25 12 5 8 41 7 "Фіорентина" 25 11 5 9 38 8 "Лаціо" 24 11 4 9 37 9 "Торіно" 24 9 9 6 36 10 "Наполі" 24 10 6 8 36 11 Монца 25 8 9 8 33 12 "Дженоа" 25 7 9 9 30 13 Лечче 25 5 9 11 24 14 "Удінезе" 25 3 14 8 23 15 "Фрозіноне" 25 6 5 14 23 16 "Емполі" 25 5 7 13 22 17 "Сассуоло" 24 5 5 14 20 18 "Еллас Верона" 25 4 8 13 20 19 "Кальярі" 25 4 7 14 19 20 "Салернітана" 25 2 7 16 13

Фото - Getty Images, Global Images Ukraine, ANSA, Football Italia