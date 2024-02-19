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Владелец Милана прокомментировали слухи о продаже клуба

Италия

Кардинале опроверг слухи о возможной продаже

Владелец Милана прокомментировали слухи о продаже клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "Милана" Джерри Кардинале опроверг слухи о возможной продаже клуба.

"Хочу категорически заявить - это абсолютная неправда. Я здесь надолго. У меня есть работа, которую я должен выполнить. Я хочу вернуть клуб на вершину Серии А и Европы, и я не остановлюсь перед достижением этих целей. Когда мы их достигнем - я захочу достичь их еще раз.

Пиоли? То, что я недоволен на определенном этапе, не обязательно означает увольнение тренера. Я считаю, что Стефано делает хорошую работу в трудной ситуации, с очень обновлённой командой, и я не поддаюсь соблазну уволить кого-то только для того, чтобы что-то изменить.

Чемпионат еще длинный, все может произойти, посмотрим. Нам нужно многое улучшить, например, ситуацию с травмами. Всем, начиная с меня, нужно работать лучше. Но я не собираюсь уходить, я еще долго здесь буду. Никто не хочет побеждать больше меня", - цитирует Кардинале Corriere dello Sport.

Напомним, американский бизнесмен приобрел мажоритарную часть акций миланцев в июне 2022-го.

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Источник:
corrieredellosport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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