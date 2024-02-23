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Гамшик рассказал о несостоявшемся переходе в Милан во время выступлений за Наполи
Воспоминания словака
Football Italia
Бывший полузащитник "Наполи" Марек Гамшик рассказал в интервью Sky Sport о своем неудавшемся переходе в "Милан".
"Многие были во мне заинтересован, но "Милан" под руководством Аллегри предпринимал более конкретные шаги. Посредником был Райола, он приехал в Неаполь, но на тот момент я пробыл здесь ещё недолго и решил остаться", - сказал Гамшик.
Напомним, в прошлом году Гамшик завершил карьеру футболиста. Последним клубом хавбека стал турецкий "Трабзонспор".
Большую часть игровой карьеры словак провёл в "Наполи". На счету Марека 520 матчей за действующих чемпионов Италии, в которых он отметился 121-м голом и 103-я результативными передачами.
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