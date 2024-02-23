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Серия А. Болонья продолжает прорыв и выходит на четвертое место
Непростая, но техничная победа над "Вероной"
ANSA
Серия А. 26-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Эллас Верона" 2:0
Голы: Фаббиан 27, Фройлер 65
"Болонья": Скорупски, Пош (Де Сильвестри 75), Беукема, Лукуми, В. Кристиансен, Фройлер (Аль Аззузи 82), Фаббиан (Эбишер 81), Фергюсон, Орсолини (Ликояннис 75), Зиркзее, Ндой (Карлссон 82)
"Эллас Верона": Монтипо, Сентонз (Чачуа 58), Давидович, Маньяни, Кабал, Дуда (Дани Силва 82), Сердар, Фолоруншо (Лазович 87), Суслов, Свидерски (Митрович 58), Нослин (Анри 82)
Предупреждения: Фройлер 20, Фергюсон 69 - Дуда 45+5, Кабал 69
Впервые с 1967-го года "Болонья" одержала четыре победы в лиге подряд. Забив в этих четырех матчах 12 мячей. Как минимум два в каждом из последних пяти. Сравнялась по очкам с четвертым местом, и тренер команды с четвертого Джан Пьеро Гасперини называет именно ее главным конкурентом. Недостаточно сильные, недостаточно жесткие команды в такой момент проваливаются. "Россоблу" не провалились.
"Верона" могла организовать ей провал. "Мастифы" в зоне вылета, но отнюдь не безнадежны. В предыдущем туре сыграли дома 2:2 с "Ювентусом", и многие, в том числе наставник последнего Массимилиано Аллегри, признали, что веронцы были ближе к победе, чем туринцы. А в гостях три последних матча против грандов они проиграли со счетом 1:2, и в каждом могли вытащить ничью.
Сегодня начали они. Прессингом и ударом Суслова. Затем игра заснула при 73-ех процентах владения мячом "Болоньи". Но вдруг хозяева проснулись. Заработали три угловых подряд. В одном из них Монтипо ошибся на выходе, Орсолини получил мяч и отдал Фаббиану. ВАР долго проверял и не увидел никакого фола на вратаре.
"Болонья" тут же могла удвоить преимущество. Зиркзее прострелил на Орсолини, но тот не сумел пробить как следует. Также Ндой пробивал в ближний угол, Монтипо отбил.
Второй тайм начался с шансов Орсолини и Беукемы. Но лучший шанс в довольно сонной игре получила "Верона". Вратарь Скорупски подарил мяч Суслову. Однако тот издали в ворота не попал. И тут же не забиваешь ты - забивают тебе. Перехват, Фаббиан находит свободного Фройлера, и тот замыкает. Оба гола в матче на счету опорников.
И далее хозяева не позволили гостям вернуться. Контролировали игру. Хотя в атаке не пытались обострять. Гости могли вернуться в самой концовке. Анри замыкал практически с 11-метровой отметки. Скорупски спас.
"Болонья" продолжает домашнюю серию в лиге до 13-ти матчей без поражений - 11 побед, две ничьи. Она - лучшая домашняя команда в лиге. Также побеждает конкретно "Верону" впервые после четырех очных матчей. Результат - выход на четвертое место. А "Верона" продолжает плохую гостевую серию - три ничьи и десять поражений в последних 13-ти. Она остается в зоне вылета.
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