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Дженоа – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Малиновский против фриульцев – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
“Дженоа” не выиграла три последних матча в Серии А. Команда Руслана Малиновского рассчитывает на три очка в игре с “Удинезе”, который занимает в турнирной таблице четырнадцатое место.
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Чемпионат Италии, 26-й тур
24 февраля 2024. Генуя, "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" 21:45 "Удинезе"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Дженоа - УдінезеСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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