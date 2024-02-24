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Дженоа – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Малиновский против фриульцев – смотреть онлайн трансляцию матча

Дженоа – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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“Дженоа” не выиграла три последних матча в Серии А. Команда Руслана Малиновского рассчитывает на три очка в игре с “Удинезе”, который занимает в турнирной таблице четырнадцатое место.

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Чемпионат Италии, 26-й тур

24 февраля 2024. Генуя, "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" 21:45 "Удинезе"

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Дженоа – Удинезе

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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