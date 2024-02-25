Серия А. Хотя бы Fino Alla Fine вернулся - Ювентус вымучивает прекращение серии без побед

Серия А. 26-ой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фрозиноне" 3:2

Голы: Влахович 3, 32, Ругани 90+5 - Хеддира 14, Брешианини 27

"Ювентус": Щенсны, Гатти (Милик 87), Бремер, Ругани, Камбиазо, МакКенни (Илинг-Джуниор 87), Локателли, Рабио (Алькарас 29), Костич (Йилдиз 62), Влахович, Кьеза (Веа 62)

"Фрозиноне": Черофолини, Лирола (Монтеризи 90+5), С. Романьоли, Околи, Зортеа, Брешианини (Гелли 87), Маццителли, Харруи (Барренечеа 73), Валери, Суле (Сек 87), Хеддира (Жорже 73)

Предупреждения: Бремер 7, Локателли 71 - Валери 64, Черофолини 70

Кризис "Ювентуса" длится уже пять матчей. В первых трех он играл совершенно уныло, почти ничего не создавал. Даже дома против аутсайдеров "Эмполи" и "Удинезе". В четвертом уже играл живее, мобильнее, уже создавал немало, бил по воротам немало. Но выглядел разобранно, некачественно, не сильнее "Вероны", и Массимилиано Аллегри признал, что команда была ближе к поражению, чем к победе.

Сегодня долго было похоже на "Верону". Даже такой же счет 2:2 еще за 16 секунд до финального свистка. Но за 15 стало 3:2, и серия из четырех матчей без побед прервалась. Хотя бы знаменитый принцип "Юве" Fino Alla Fine - борьба до конца с вырыванием победы на последних минутах или даже секундах - вернулся. Голами в добавленное время он выиграл в нынешнем сезоне уже четвертый матч.

В первом круге в гостях он победил "Фрозиноне" немного раньше. На 81-ой минуте. То поражение стало одним из многих для новичка лиги в последнее время. В Турин он ехал лишь с пятью очками в последних 12-ти турах. Правда, за игру получал комплименты. В предыдущем туре выиграл первый тайм у "Ромы" по ударам по воротам со счетом 18:3. Но матч в итоге проиграл со счетом 0:3.

Сегодня он также останется лишь с комплиментами. Которые, как признается главный тренер Эусебио Ди Франческо, ему уже надоели. А тем временем его оборона после этого матча стала худшей в лиге. И тем временем зона вылета лишь в трех очках позади и с матчами в запасе.

В четырех предыдущих неудачных матчах первое событие всякий раз было против "Ювентуса". Пропущенный мяч, красная карточка. Сейчас состоялось в его пользу. Уже на третьей минуте пришедший из "Фрозиноне" Гатти послал длинный мяч, МакКенни технично принял его и прострелил на Влаховича. Однако здесь хозяева заснули и вскоре проспали навес Зортеа на Хеддиру.

Спать продолжали туринцы и после 1:1. Харруи отдал в прорыв, Брешианини не позволил двум защитникам отобрать и пробил под перекладину. И лишь после этого вторая команда лиги начала двигаться. Сравняв очень быстро. Удар Влаховича отбил вратарь, МакКенни продолжил, получил прострел, оставил Душану, и тот положил в дальний угол.

В концовке первого тайма вновь интереснее атаковали гости. Во втором они уже почти не атаковали. Проиграв его по ударам по воротам со счетом 2:15. Но опасного было мало. Влахович не успевал подправлять, Кьезу блокировали, Йилдиз бил плохо. Супермоменты Влаховича и Гатти отменяли из-за фола и офсайда, да и там не залетело. Гатти не попал в "девятку", выскочив на вратаря.

И все же "Ювентус" вырвал победу. Скорее даже "Фрозиноне" отдал. На последней минуте Ди Франческо нарушил неписаное правило и выполнил замену в обороне. А Монтеризи был настолько невнимателен, что даже чуть не вышел на поле в тренировочной манишке. И еще более невнимателен, когда упустил Ругани после паса головой Влаховича. А тот покатил с острого угла между ногами Черофолини.



"Ювентус" останется на втором месте и по итогам этого тура. Более того, одерживает очень важную победу, учитывая, что четвертое и пятое места приближаются. Второй тайм даже можно записать ему в актив в плане солидности в обороне и центре поля. Хотя о выходе из игрового кризиса говорить рано. А "Фрозиноне" с такой наивностью может и вылететь. Такие как раз и вылетают.