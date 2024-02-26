Зидан: Будущее в Италии? Почему бы и нет

Зинедин Зидан, бывший тренер мадридского "Реала", готов возглавить итальянский клуб в будущем.

"Будущее в Италии? Почему бы и нет. В футболе все может произойти. Сейчас я занимаюсь другими делами, но посмотрим - я, конечно, хотел бы".

Зинедин Зидан ушел с поста тренера "Реала" в 2021 году и с тех пор не возглавил ни один клуб.