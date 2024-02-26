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Зидан: Будущее в Италии? Почему бы и нет
Зидан не исключает возможность работы в Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Зинедин Зидан, бывший тренер мадридского "Реала", готов возглавить итальянский клуб в будущем.
"Будущее в Италии? Почему бы и нет. В футболе все может произойти. Сейчас я занимаюсь другими делами, но посмотрим - я, конечно, хотел бы".
Зинедин Зидан ушел с поста тренера "Реала" в 2021 году и с тех пор не возглавил ни один клуб.
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Источник:gianlucadimarzio
Опубликовал: Екатерина Власова
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